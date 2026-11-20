"Poslušajte izjavu doktorice dan nakon što su uhićeni tehničari u Jankomiru. 'U ime svih liječnika, apsolutno podržavamo sestre i tehničare', 'Odgovorno tvrdim da nisu ništa napravili', isti govor možete prenijeti na Upravu KBC-a Osijek i na ministricu Irenu Hrstić. Kada sam tu snimku pogledao, sramio sam se što sam psihijatar. Da sam čistać u toj ustanovi, skočio bih na te ljude. To je nedopustivo, krvnički se iživljavat nad pacijentima", poručio je Rogulja.