Stanislav Rogulja
Psihijatar koji je upozorio na zlostavljanje autističnog maloljetnika pa dobio otkaz za N1: "Kada sam prijavio, smijali su mi se!"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Stanislav Rogulja, liječnik i psihijatar koji je dobio otkaz u KBC-u Osijek nakon što je prijavio slučaj zlostavljanja maloljetnog autističnog pacijenta.
"Žalosno je kada vidite protiv čega se borite. Na moje prijave, u razgovoru s KBC-om u Osijeku, rekli su mi da stavimo doktora Domagoja Benića po strani. To je kao da kažete da stavimo Kristiana Josipa Periša po strani kada pričamo o Jankomiru. Razumijete o čemu se tu radi?", kazao je Stanislav Rogulja.
Protiv Domagoja Benića, koji je uhićen u prosincu 2025., podignuta je optužnica zbog niza kaznenih djela, među kojima su bludne radnje i povreda djetetovih prava. Međutim, Ravnateljstvo KBC-a Osijek dopisom se izjasnilo o cijelom slučaju i negiralo da je Rogulja dobio otkaz zbog prijave zlostavljanja u bolnici.
"Ne znam kako bih komentirao taj dopis, kada doktor Benić u pritvoru nakon nepunih godinu dana i dalje prima plaću, i dalje je zaposlenik tog istog KBC-a. I onda oni meni pričaju da nisam dostavio dokaze. Tko je KBC da ja njima dostavljam dokaze?", pita se Rogulja.
"Da nisam dostavio dokaze u MUP-u, u dvije policijske postaje, da nisam tamo sjedio satima, nikada ovakve stvari ne bi izašle na vidjelo. On je i dalje u radnom odnosu. Kroz te svoje dopise oni izbjegavaju činjenično stanje; protiv tog čovjeka pokreće se četvrti kazneni postupak. Spis ima preko 1000 strana, a oni ga drže na plaći", dodaje.
"Kada netko takav piše o vama, onda vam to samo govori da ste na pravom tragu", kaže psihijatar.
"Ja sam imenom i prezimenom prvi prijavio to da je doktor Benić u dva navrata izmlatio autističnog pacijenta. Prvi put je bio kontrolni pregled, drugi puta hitni. Doktorica Kovač, koja je vršiteljica dužnosti, to je ismijavala, i na sastancima i pred Upravom", dodaje.
Opisao je mučne detalje zlostavljanja mladog pacijenta.
"Dječaka od 16 godina čovjek izmlati, ne samo pred svjedocima, zvao je tehničare da mu drže ruke. Pred tehničarima i pred majkom on tuče dječaka. To je ljudska fiksacija, ne znam kako drugačije da to objasnim. Ja to prijavim na sastanku, ljudi se smiju. Policiji je to bilo malo manje smiješno, ali Uprava se vjerojatno i dalje smije."
"Oštrica se okreće prema onome tko upozorava na nepravilnosti"
Dodaje kako je bio napadnut nakon što je prijavio slučaj upravi bolnice.
"Reakcije su bile da ja to izmišljam. Kada ja primjetim da djetetu nije dobro, kada se javim roditeljima i saznam da ga je taj 'liječnik', ne znam kako bih ga nazvao, pretukao, oštrica se okrene prema zviždaču, prema onome koji ukazuje na nepravilnosti", kazao je.
"Poslušajte izjavu doktorice dan nakon što su uhićeni tehničari u Jankomiru. 'U ime svih liječnika, apsolutno podržavamo sestre i tehničare', 'Odgovorno tvrdim da nisu ništa napravili', isti govor možete prenijeti na Upravu KBC-a Osijek i na ministricu Irenu Hrstić. Kada sam tu snimku pogledao, sramio sam se što sam psihijatar. Da sam čistać u toj ustanovi, skočio bih na te ljude. To je nedopustivo, krvnički se iživljavat nad pacijentima", poručio je Rogulja.
"Isti takav slučaj sam prijavio, krvničko iživljavanje nad maloljetnim autistničnim djetetom, dobio sam otkaz. I vi mislite da će Uprava reći istinu? Naravno da se moraju pokriti, to su gospoda u odijelima. Ne broje svoje Mercedese koje voze. Sramotno."
"U sustavu je bitna forma, ne sadržaj"
Rogulja dodaje da rukovodeći u bolnici jedno govore njemu, a drugo javnosti.
"Ja sam spreman stati pred ravnatelja, da čujemo što je meni govorio, a što govori medijima. Rekao sam mu što se dogodilo, on je meni rekao da odem u Upravu to prijaviti. Krenuo sam, bio sam u šoku, ali sam se vratio.
Otpratio me i u tih stotinjak koraka do Uprave me pitao što se događa. Uputio me kod pravnice, a ona mi je rekla: "Ako se ovo pokaže neistinitim, vama će se oduzeti licenca". Rekla mi je da mi nitko zbog toga ne smije dati otkaz, otišao sam iz istih stopa i tri sata bio na policiji", kaže.
Dodao je kako su zabrinjavajuće sličnosti slučajeva u Osijeku i Zagrebu.
"Kod nas je u sustavu bitna forma, ne sadržaj. To znači: pokrij se papirima. Pogledajte bolnicu u Jankomiru i papire vezane za Kristiana Periša, isto ćete imati papirnato sve pokriveno, isto imate izvještaj doktorice, za koju se na snimci vidi što radi. Niti jedan agresivni ispad u tom izvještaju nije naveden.
Kada sam razgovarao s ravnateljem i pravnom službom, rekli su mi da će oformiti interni nadzor. Rekao sam im da ja u njihov interni nadzor ne vjerujem. Trajno je narušeno povjerenje između mene i internih nadzora koji pokreću postupke protiv zviždača", kaže Rogulja.
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