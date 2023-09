Grbin htio dobiti bianco podršku SDP-ovaca, sastanak se pretvorio u noćnu moru

Podijeli :

Vodeću oporbenu stranku ponovno potresaju sukobi – na sjednici Predsjedništva šef stranke Peđa Grbin htio je dobiti bianco podršku kao kandidat za premijera, te je na početku sjednice postavio pitanje slažu li se svi da on kao prvi čovjek stranke treba ujedno biti i protukandidat Andreju Plenkoviću, ali na to retoričko pitanje dobio je kao odgovor višesatnu raspravu u kojoj nisu baš svi iskazali potporu ideji da kandidat za premijera bude baš on.

Točnije, Grbin je nakon anketa u kojima jako loše osobno stoji postavio pitanje da li je možda širi tim, svojevrsna vlada u sjeni, bolja izborna taktika, a na kraju je ostao iznenađen jer su neki od viđenijih članova Predsjedništva, poput Ranka Ostojića, Biljane Borzan, Sabine Glasovac ili Miše Krstičevića, odgovorili kako je možda bolje da se ide s taktikom da on vodi stranku kao predsjednik, a da kandidat za premijera možda može biti i netko drugi, piše Novi list.

Poznato je da je SDP jednom već izašao na izbore na taj način, kada je Zoran Milanović vodio stranku, a Ljubo Jurčić bio kandidat za premijera i to nije dobro prošlo.

Ali loš Grbinov osobni rejting, bitno manji od rejtinga stranke, razlog je za ove dileme. Neki su bili sasvim konkretni, pa je tako Krstičević ustvrdio kako “malo tko više vjeruje u pobjedu SDP-a”, i svi su se složili da – imaju problem, piše Novi list.

Zvonimir Mršić kandidat za premijera?

Iako je na kraju na Predsjedništvo završilo slaganjem kako Grbin mora ipak pokušati učiniti sve što može da pokuša stranku dovesti do toga da ne bude kompletan izborni gubitnik, ostaje činjenica da dobar dio vodećih ljudi, pa na neki način i sam Grbin, uviđaju da ovako pobjede neće biti.

Unutar stranke ima onih koji misle da bi Grbin trebao organizacijski voditi stranku, ali da bi više podrške kod birača kao kandidat za premijera dobio Zvonimir Mršić, bivši šef Podravke, ili neki drugi ekonomski stručnjaci, jer je jasno da je njegov osobni rejting od oko 2 do 5 posto zaista problematičan u izbornoj godini, piše Novi list.

