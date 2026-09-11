Ustvrdivši kako je za Hrvatsku prekogranična suradnja pitanje svakodnevne sigurnosti i kvalitete života građana jer se život ljudi ne zaustavlja na državnim granicama, zastupnik u Europskom parlamentu Marko Vešligaj rekao je kako europski mehanizmi moraju biti prilagođeni stvarnim potrebama pograničnih i teritorijalno specifičnih područja, a europska sredstva i postojeći instrumenti moraju omogućiti da granica ne bude prepreka kada je riječ o zaštiti života i sigurnosti ljudi.