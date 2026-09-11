pulski gradonačelnik
Grbin o priuštivom stanovanju: "Ulazak u EU stvorio je pritisak i povećao cijene"
Zastupnici u Europskom parlamentu iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D) Marko Vešligaj iz Hrvatske, Matjaž Nemec iz Slovenije i Andreas Schieder iz Austrije – posjetili su Austriju, Sloveniju, Italiju i Hrvatsku u sklopu dvodnevne Alpe-Adria ture kako bi ukazali na važnost snažnijeg povezivanja i bliže suradnje unutar Alpe-Adria regije.
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Putujući biciklima, električnim automobilima i vlakom, europarlamentarci su prošli rutu od Klagenfurta preko Jesenica, Mosta na Soči, Nove Gorice, Trsta i Kopra da bi u petak doputovali u Pulu.
Ustvrdivši kako je za Hrvatsku prekogranična suradnja pitanje svakodnevne sigurnosti i kvalitete života građana jer se život ljudi ne zaustavlja na državnim granicama, zastupnik u Europskom parlamentu Marko Vešligaj rekao je kako europski mehanizmi moraju biti prilagođeni stvarnim potrebama pograničnih i teritorijalno specifičnih područja, a europska sredstva i postojeći instrumenti moraju omogućiti da granica ne bude prepreka kada je riječ o zaštiti života i sigurnosti ljudi.
"Nakon još jednog ljeta obilježenog požarima, ekstremnim vrućinama i sušom, posebno je naglašena važnost prekogranične suradnje u području protupožarne zaštite. Nedavni tragični požari ponovno su pokazali da se nijedna država ne može sama nositi s posljedicama klimatskih promjena te da su potrebni programi koji jačaju prekograničnu solidarnost i suradnju" - naglasio je Vešligaj.
On je naglasio i važnost povezivanja stambenih politika jer smatra, kako je rekao "da je stanovanje jedan od prioriteta S&D grupe u ovom mandatu, a dostupno stanovanje mora postati sastavni dio europske politike povezivanja regija".
"Dok Europska komisija zagovara veći udio nacionalne odgovornosti za proračun Europske unije, mi se zalažemo za pristup koji nadilazi nacionalne granice i omogućuje regijama da se još snažnije povezuju, surađuju i zajednički razvijaju" - zaključio je Vešligaj.
Govoreći o problemu priuštivog stanovanja, pulski gradonačelnik Peđa Grbin, koji je dočekao zastupnike na pulskom Forumu, istaknuo je kako se u problem priuštivog stanovanja mora uključiti i Europska unija zato što je dobar dio problema nastao upravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju kada se hrvatsko tržište nekretnina liberaliziralo i kada se omogućilo pod istim uvjetima i cijenama i drugim državama članica EU da njihovi državljani kupe nekretnine.
"To je stvorilo pritisak i povećao cijene", zaključio je Grbin.
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