Gospićani dolaze u EP po hitnoj proceduri na prijedlog Gordana Bosanca

“Većina parlamentarnih grupacija u Odboru prihvatila je moj zahtjev da Europski parlament čuje glas Gospićana i oni će već na raspravi Odbora u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom”, komentirao je Gordan Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost da i Europsku komisiju izravno zatraži da se uključi u rješavanje problema u Gospiću.