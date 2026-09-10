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ilegalni otpad

Gospićani dolaze u EP po hitnoj proceduri na prijedlog Gordana Bosanca

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Hina
|
10. ruj. 2026. 19:35
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n1 bosanac
N1

Prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je na jutrošnjem sastanku Odbora za predstavke Europskog parlamenta potrebnu podršku većine grupacija za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru i zaobiđe standarnu listu čekanja, priopćio je u četvrtak ured zastupnika Bosanca.

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“Većina parlamentarnih grupacija u Odboru prihvatila je moj zahtjev da Europski parlament čuje glas Gospićana i oni će već na raspravi Odbora u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom”, komentirao je Gordan Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost da i Europsku komisiju izravno zatraži da se uključi u rješavanje problema u Gospiću.

Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u EP-u, koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament. 

“Kako je HDZ član EPP-a, ponavlja se situacija sa izvanredne sjednice Hrvatskog sabora u Gospiću, gdje su isto tako odbili saslušati predstavnike inicijative Gospić je naš dom - srećom ovdje im to nije prošlo”, istaknuo je zastupnik Možemo i ocijenio kako je HDZ kontinuirano posvećen tome da se minorizira opasnost trovanja vode i tla u Gospiću. 

Drugi zahtjev Bosanca i grupacije Zeleni / ESS u Europskom parlamentu, onaj za održavanjem rasprave o Gospiću na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta idući tjedan, HDZ i Europska pučka stranka odlučili su okljaštriti, kad ga već nisu uspjeli u potpunosti odbiti. 

Tako će se rasprava, kojoj je povod onečišćenje u Gospiću, voditi pod nazivom “Protecting people’s health against toxic substances”, odnosno “Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva”, umjesto pod nazivom koji je predložio Bosanac “Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj”.

“Iako očito nisu imali hrabrosti u potpunosti temu Gospića skinuti s dnevnog reda Europskog parlamenta, europski pučani pribjegli su izmjeni naziva rasprave, a posebno zlonamjernim smatram njihov potez da se rasprava održi sljedećeg četvrtka iza 15 sati, kad uobičajeno novinari iz članica EU već putuju nazad u svoje zemlje”, rekao je Bosanac.

Zaključno je naglasio kako vjeruje da će unatoč kasnom terminu održavanja, zastupnici iz Hrvatske sudjelovati u raspravi, kako bi se pred Europskim parlamentom razjasnili razmjeri golemog i opasnog zagađenja vode i tla u Gospiću PFAS-om i drugim tvarima opasnim za zdravlje i život ljudi i na dnevni red stavilo i pitanje političke odgovornosti za takvu neučinkovitost sustava gospodarenja otpadom i zaštite prirode u Hrvatskoj kao članici Unije, stoji u priopćenju ureda zastupnika. 

Teme
europski parlament gordan bosanac gospić onečišćenje okoliša pfas kemikalije

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