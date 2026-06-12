Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon pobjede na prijevremenim izborima, Vinko Grgić ponovno je preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, no nakon što je Uskok opet zatražio istražni zatvor za njega u petak je ponovno podnio ostavku na tu dužnost.

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Informaciju o ostavci jutros je u razgovoru s našom Katarinom Plantak za N1 objavio Grgićev protukandidat na izvanrednim izborima - Bernardin Trnka.

Prijevremeni izbori bili su raspisani nakon što je Grgić početkom ožujka podnio ostavku na mjesto gradonačelnika nakon uhićenja u sklopu istrage koju vodi Uskok.

Nakon njegove ostavke, dužnost gradonačelnice obnašala je zamjenica Sabina Vlaović sve do izbora na kojima je Grgić ponovno pobijedio kao kandidat svoje nezavisne liste i vratio se na čelo grada.

Primopredaja dužnosti održana je u Gradskoj upravi, a razgovaralo se o aktualnim gradskim problemima, financijskom stanju, nastavku započetih investicija i provedbi razvojnih projekata važnih za Novu Gradišku.

No, politička situacija u gradu ponovno se zakomplicirala nekoliko sati nakon Grgićevog preuzimanja dužnosti jer je Uskok zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za novog-starog gradonačelnika, a o prijedlogu bi danas u podne trebao odlučiti sudac istrage Županijskog suda u Osijeku.

Uoči samog ročišta Grgić je ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika, čime je otvoreno novo poglavlje političke neizvjesnosti u Novoj Gradiški. Ali je i otkazano sudsko ročište na kojemu je sudac istrage osječkog Županijskog suda trebao odlučiti o prijedlogu Uskoka da se Grgiću odredi istražni zatvor, potvrdio je Hini Grgićev odvjetnik Fran Olujić.

Tužiteljstvo je obaviješteno da je Grgić podnio neopozivu ostavku, a Uskok je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.