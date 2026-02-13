Grgić prividen na Županijski sud, odvjetnik: "Ništa se nije odvijalo na način kako to Uskok tvrdi"

Na upit novinara razmišlja li Grgić o podnošenju ostavke na dužnost gradonačelnika Olujić je odgovorio kako je u medijima netočno objavljeno da je Grgić podnio ostavku. On to nije učinio i u ovome trenutku on o tome ne razmišlja, a naši daljnji koraci ovisit će o odluci osječkog Županijskog suda, dodao je Olujić.