Policija i USKOK otkrili detalje muljaža za koje sumnjiče Grgića





Nakon što je drugoosumnjičenik odustao od realizacije investicije, slijedom čega je bio dužan Gradu isplatiti iznos od 89.170,62 eura, drugoosumnjičenik je zatražio od prvoosumnjičenika da mu omogući povrat uloženog novca i prodaju navedene nekretnine bez založnog prava. Potom su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik pronašli kupca (trećeosumnjičenika) i s njim dogovorili prodaju te nekretnine po istoj povlaštenoj cijeni. Istodobno se prvoosumnjičenik obvezao poduzeti radnje radi brisanja založnog prava Grada i prihvaćanja trgovačkog društva trećeosumnjičenika kao novog investitora, iako za to nisu bili ispunjeni uvjeti.



Zauzvrat je prvoosumnjičenik zatražio od trećeosumnjičenika da za protuuslugu angažira njegovo trgovačko društvo za projektiranje gradnje, a što je trećeosumnjičenik prihvatio. Prvoosumnjičenik je potom kao gradonačelnik zaključio ugovor kojim se dozvoljava brisanje založnog prava i daje suglasnost za realizaciju investicije, dok je trećeosumnjičenik sa drugoosumnjičenikom potpisao ugovor o kupoprodaji navedene nekretnine za 92.000 eura te ugovor o kupoprodaji projektne dokumentacije za 75.000 eura. Nakon toga su trgovačka društva prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika zaključila ugovor o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije, na temelju čega je trgovačkom društvu prvoosumnjičenika isplaćeno najmanje 15.630 eura.



Osim toga, sumnja se da je prvoosumnjičenik, nakon što je Grad pokrenuo postupak jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom ulice, znajući da trgovačko društvo četvrtoosumnjičenika ne ispunjava uvjete iz poziva za prikupljanje ponuda, dogovorio sa četvrtoosumnjičenikom da Povjerenstvu za provedbu jednostavne nabave dostavi potvrdu za inženjera zaposlenog u tom društvu u kojoj će biti navedeno da ispunjava tražene uvjete. Ujedno je prvoosumnjičenik rekao četvrtoosumnjičeniku da Povjerenstvo neće dodatno provjeravati sadržaj i istinitost predmetne potvrde. Zauzvrat je prvoosumnjičenik zatražio od četvrtoosumnjičenika da sudjeluje u financiranju njegove predizborne kampanje na lokalnim izborima, na što je četvrtoosumnjičenik pristao.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su dostavili Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."