Grlić Radman: Suradnja i ulaganje u ljude ključ stabilnog Sredozemlja

„Možemo diverzificirati izvore i ne moramo ovisiti o nafti iz zemalja istoka. Želimo ojačati povezanost i bliski dijalog sa zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka kako bismo razvijali povjerenje, posebno u pitanju migracija. Za Europu je odlučujuća snažna povezanost s Afrikom, a to mogu promicati upravo države iz skupine MED9“, izjavio je Rangel.