Zašto Hrvatska ne traži sankcije za Dodika? "Nama je u fokusu stabilnost BiH"

Hrvatska se uzima kao model, kao uspješna priča. Radili smo težak posao, ali to se isplatilo. Proširenje je ulaganje u mir. Proširenje je, rekao bih, najjači i najjeftiniji proces. Ali to nije samo tehničko povećanje, još jedna ili dvije zemlje, one moraju pokazati da su doista radile na ispunjavanju kriterija.