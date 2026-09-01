Gordan grlić radman za n1
Zašto Hrvatska ne traži sankcije za Dodika? "Nama je u fokusu stabilnost BiH"
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman s našom Katarinom Plantak na Bledu govorio je o o nizu tema - od INA-e i MOL-a do Dodika i Vučića
Sastali ste se s mađarskom ministricom vanjskih poslova Anitom Orbán. Ima li napretka oko Ine i MOL-a?
Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima koje opterećuju dvije susjedne zemlje. Nastavit ćemo u duhu dobrosusjedskih odnosa. Uskoro ćemo imati i bilateralni, službeni sastanak i sva pitanja će biti na stolu. U interesu obje strane je da imamo riješena pitanja.
Je li Mađarska spremna izručiti Zsolta Hernádija?
To je ipak pravosudno pitanje. Ne mogu u to ulaziti, nismo o tome razgovarali.
Što sada slijedi?
Slijedi prvi sastanak. Hoće li biti u Zagrebu ili Budimpešti, to ćemo se dogovoriti. Sastaju se i ministri gospodarstva.
Razgovaralo se i o proširenju EU-a, najbliža je tome, prema Marti Kos, Crna Gora, ali kako komentirate izjave iz Crne Gore nakon smrti Ratka Mladića?
Ne znam o čemu je govorila povjerenica Kos, ona je nadležna za ispunjavanje kriterija. Oni su bitni. Hrvatska jednako podržava Crnu Goru, Albaniju i sve druge zemlje Zapadnog Balkana koje su ispunile kriterije. Tu nema brzine, mjere se vlastita postignuća.
Hrvatska se uzima kao model, kao uspješna priča. Radili smo težak posao, ali to se isplatilo. Proširenje je ulaganje u mir. Proširenje je, rekao bih, najjači i najjeftiniji proces. Ali to nije samo tehničko povećanje, još jedna ili dvije zemlje, one moraju pokazati da su doista radile na ispunjavanju kriterija.
Vidjeli ste da je Island, nažalost, glasao na referendumu protiv pristupanja. Nisu vidjeli prednost članstva u EU. Zemlje koje tu prednost vide, moraju raditi na ispunjenju kriterija. Mi s Crnom Gorom imamo otvorena pitanja koja nisu samo bilateralne naravi.
To se nastoji reducirati. Govorimo o vrijednosnim, civilizacijskim pitanjima. Hrvatska je bila žrtva agresije, želimo vidjeti odštetu logoraša, vidjeti odgovor na 14 nestalih, spremnost da se potpiše ugovor o kopnenoj granici koji nije diskutabilan.
A glorificiranje Ratka Mladića i njegove uloge, to je uvreda, velika uvreda žrtvama ratnih zločina. Sjetite se Srebrenice. Nažalost, on u Hrvatskoj nije osuđen za sve one zločine koje je počinio. Njegov zlokobni duh tada se bio nadvio nad Hrvatskom.
Svako veličanje ratnih zločinaca, pogotovo na primjeru Mladića, ne pridonosi na pomirenju. To nisu europske vrijednosti. To je pitanje i poštivanja suda. Očekivali smo da će se političari u Crnoj Gori suzdržati od toga. Neugodno smo iznenađeni.
Što je s Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom, zašto se ne traže sankcije protiv njih?
BiH je hrvatski susjed. Imamo odgovornost za političku stabilnost, za poštivanje teritorijalnog integriteta BiH. Hrvatska ulaže velike napore kako bi se uklonile diskriminacije u izbornom procesu koje idu na štetu Hrvata.
Nama je u fokusu stabilnost BiH, zaštita Hrvata u BiH. O svemu drugome neka se bave druga tijela. Nama je u interesu prosperitet, sigurnost na granicama.
Što ako u Srbiji Ratko Mladić bude pokopan uz najveće državne počasti?
Ne mogu o tome spekulirati. Idemo vidjeti što će se dogoditi.
Što je s Vučićevim izjavama nakon koncerta Thompsona?
Ne damo se isprovocirati. Thompson je pjevao domoljubne pjesme, koje su nastale u Domovinskom ratu. Prihvaćene su. Imao je koncerte diljem Hrvatske, a imat će ih i izvan RH.
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