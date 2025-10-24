Grmoja o izboru ustavnih sudaca: Očito je u pitanju politička trgovina

Po utvrđivanju liste 13 kandidata za izbor tri nova ustavna suca, saborski zastupnici naglasili su da im tek predstoji dogovaranje kako bi došli do dvotrećinske većine - HDZ i SDP otvoreni su za razgovore, a Most ne želi "političku trgovinu".
Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazao je da je polazište njegove stranke da trebaju izabrati tri ustavna suca, i da to budu ljudi koji razumiju da njihove osobne vrijednosti, identiteti i svjetonazori nisu mjerilo ustavnosti. "I to je ključno", naglasio je. Nemamo problem s osobnim identitetom budućih ustavnih sudaca, ali do sada su najveći problemi bili u takozvanim političkim odlukama koje je donosio Ustavni sud, podsjetio je.
„Hrvatska nije ni lijevo ni desno i participirati moraju svi i u Ustavnom sudu, ali oni moraju znati da njihove vrijednosti, identitet i svjetonazor ne može biti mjerilo ustavnosti. I to je naš početni položaj – Ustav prije svega”, ustvrdio je.
Hajdaš Dončić očekuje da će međustranački razgovori o izboru tri nova ustavna suca početi iza 20. studenog. Za razgovore sam otvoren, pitanje je je li Plenković otvoren, što je ključno pitanje, dodao je šef SDP-a.
HDZ će se pokušati dogovoriti s oporbom
Ante Sanader (HDZ) u kratkoj je izjavi novinarima kazao da će se, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, pokušati dogovoriti s oporbom i naći rješenje za dvotrećinsku većinu kako bi izglasali suce.
Teško je reći kada će do toga doći jer je izvjesno da ćemo razgovore s kandidatima obaviti u najskorije vrijeme, a onda ostaje dogovaranje oporbe i vladajuće većine, rekao je.
Izbor ustavnih sudaca Nikola Grmoja (Most) doveo je u vezu s također aktualnim izborom čelnika Vrhovnog suda. „Predsjednik Republike dostavio je imena tri kandidata i o njima treba Opća sjednica Vrhovnog suda dati mišljenje, a moj je plan da u četvrtak sazovem sjednicu Odbora za pravosuđe na kojem bismo razgovarali o kandidatima”, najavio je.
Rekao je da se u medijima kao mogući odabir spominje sutkinja Mirta Matić, ali da su se uz nju pojavile i informacije da je upozorila bivšeg supruga da se protiv njega vode izvidi. Ne znam je li to točno, ali to je zasigurno kompromitirajuća informacija koju treba žurno ispitati, no, kao predsjednik Odbora u ovom trenutku ne želim zauzimati stav o bilo kojem kandidatu jer mislim da je red da prvo pred Odborom odgovore na pitanja pa ćemo mi kao stranka zauzeti stav, poručio je.
Grmoja: Očito je u pitanju politička trgovina
„No, ne treba zavaravati ljude, mi u ovoj priči uopće nismo bitni nego je bitno što će reći vladajuća većina, jesu li postignuli suglasje sa SDP-om. Neki govore da će se u paketu rješavati pitanje tri suca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda, ali to treba pitati njih s obzirom na to da mediji navode da HDZ traži od SDP-a i Milanovića da to bude u paketu”, kazao je.
Očito je, smatra Grmoja, u pitanju politička trgovina, a mi smo jasno rekli da nećemo sudjelovati u tome kada je riječ o Ustavnom sudu jer smo tražili promjenu načina izbora tako da ustavni suci mogu samo jednom biti birani na mandat jer kada postoji mogućnost reizbora, suci donose odluke kako bi se dodvorili onima koji će ih u perspektivi ponovno birati.
Imamo podijeljen Ustavni sud, u kojem imamo HDZ-ove suce i one koji su odani Milanoviću i SDP-u, a ne suce koji su se zakleli na hrvatski Ustav i štite ustavni poredak, zaključio je Grmoja.
