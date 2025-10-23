Grmoja: Za inflaciju je jedini odgovoran Plenković

"Jedini koji smo ustali protiv toga smo bili mi iz Mosta. Na Odboru za financije, na pitanje kako će zaštititi potrošače, Faulend je odgovorio kako to nije u njegovu resoru, pa, čovječe, temeljna funkcija HNB-a je kontrola stabilnosti cijena i zaštita potrošača. Mislio sam da nema šanse da ti ljudi nakon toga dobiju povjerenje i što sad Plenković radi? U ljude koje je imenovao sad upire prstom da su odgovorni", poručio je.