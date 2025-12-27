Oglas

Gužva na više graničnih prijelaza BiH sa Hrvatskom

N1 BiH
27. pro. 2025. 16:08
Na nekoliko graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zabilježena su dulja čekanja.

Promet vozila povećan je na graničnim prijelazima Kozarska Dubica i Velika Kladuša, a dulja su čekanja i na izlazu iz BiH.

Gušteve su u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje.

Promet osobnih vozila povremeno se povećava na ostalim graničnim prijelazima, ali za sada teče s kašnjenjima do 30 minuta.

