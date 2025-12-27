Gužva na više graničnih prijelaza BiH sa Hrvatskom

Na nekoliko graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zabilježena su dulja čekanja.
Promet vozila povećan je na graničnim prijelazima Kozarska Dubica i Velika Kladuša, a dulja su čekanja i na izlazu iz BiH.
Gušteve su u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje.
Promet osobnih vozila povremeno se povećava na ostalim graničnim prijelazima, ali za sada teče s kašnjenjima do 30 minuta.
