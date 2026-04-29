DAVID VLAJČIĆ

Ministar kažnjen s 2000 eura: U svoj kabinet zaposlio rođakinju kao glavnu savjetnicu

29. tra. 2026. 14:42
David Vlajčić
Ministar poljoprivrede David Vlajčić kažnjen je s 2000 eura jer je doveo rođakinju u svoj kabinet na poziciju glavne savjetnice.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je kako je ministar zloupotrijebio svoja prava i prekršio zakon. Kao olakotna okolnost uzeta je činjenica da je priznao postojanje obiteljske veze.

"Može se utvrditi da je sam obveznik potpisao sporazum o premještaju. Isto tako iz dopisa se može utvrditi da je interno zatraženo od samog obveznika s redovnog mjesta u ministarstvu na mjesto glavnog savjetnika ministra", kazao je član Povjerenstva Igor Lukač, prenosi Dnevnik.hr.

Kaznu Povjerenstva komentirao je i sam ministar Vlajčić.

"Mislim da nisam pogriješio. Dakle, ne radi se o sukobu interesa po pitanju Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Obiteljskog zakona, nije sestrična u pitanju uopće. X srodstvo, ali dobro", rekao je.

