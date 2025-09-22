POZITIVAN POGLED
Habijan o duljini sudskih postupaka: Zadovoljan sam, gotovo smo ispod 400.000 neriješenih predmeta
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ocijenio je, nakon brifinga za medije na temu šest pravosudnih zakona u ovotjednoj saborskoj proceduri, kako je zadovoljan stanjem i dužinom trajanja sudskih postupaka.
"Ako gledamo treći kvartal ove godine, premda statistika još nije završena, ne znam kada smo zadnji put imali manji broj neriješenih predmeta. Skoro smo ispod 400.000 neriješenih predmeta. Ako gledamo duljinu trajanja građanskih parnica, mi smo sada na njih 350.000 u prosjeku, što pokazuje da idemo u dobrom smjeru", rekao je Habijan.
Govoreći o izmjenama i dopunama šest pravosudnih zakona radi pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koje se očekuje iduće godine, među kojima su i izmjene Kaznenog zakona (KZ) i Zakona o kaznenom postupku (ZKP), ministar je rekao da je jedan od ključnih prioriteta novih zakona skraćivanje svih sudskih postupaka.
"Činjenica je da određeni kazneni postupci, pogotovo tzv. visokoprofilirani, predugo traju. To je i neka percepcija javnosti i nešto što je u medijskom eteru. Kada govorimo o Zakonu o kaznenom postupku, mijenjamo one stvari za koje smatramo da su svojevrsna točka koja je dovela do odugovlačenje postupka. Tu mislimo na optužno vijeće", istaknuo je Habijan.
Ministar je ocijenio da optužna vijeća traju predugo te da se pritom zloporabe određena procesa prava. "Na ovaj način želimo pojednostaviti i ubrzati sudske postupke, ali i popraviti percepciju javnosti o pravosuđu i trajanju sudskih postupaka", istaknuo je.
Upitan kada očekuje stupanje na snagu zakonskih izmjena i dopuna, Habijan je odgovorio kako do kraja listopada ove godine očekuje završetak procedure prvog i drugog saborskog čitanja.
Saborski zastupnici će u utorak u prvom Čitanju raspraviti izmjene Zakona o sudovima, Zakona o parničnom postupku te Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti odnosno zviždača.
Kod izmjena Zakona o sudovima se, među ostalim, za suce propisuje zabrana primanja darova te se povećavaju udjeli mjerila kvalitete i kvantitete rada sudaca u njihovom ocjenjivanju. Osniva se i novi sudski odjel specijaliziran za postupanje u predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta u Županijskom sudu u Varaždinu.
Izmjene Zakona o parničnom postupku, kako je ranije pojasnio Habijan, donose se kako bi se osigurale i u najvećoj mjeri iskoristile tehničke mogućnosti tonskog snimanja rasprave, čime se sveobuhvatnije štite procesna prava stranaka, a sucima se omogućuje brže i efikasnije provođenje parničnog postupka.
Izmjenama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti među ostalim se uređuje da osobe koje prijavljuju nepravilnosti izravno policiji ili državnom odvjetništvu imaju istu pravnu zaštitu kao osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj).
Pred zastupnicima će se u srijedu naći izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te izmjena Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Izmjenama Kaznenoga zakona revidira se kazneno djelo podmićivanja zastupnika, a uvodi se i novo kazneno djelo - dovođenja u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije.
Zastupnici će u četvrtak raspraviti konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) odnosno Akta o upravljanju podacima.
