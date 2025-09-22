Habijan o duljini sudskih postupaka: Zadovoljan sam, gotovo smo ispod 400.000 neriješenih predmeta

"Činjenica je da određeni kazneni postupci, pogotovo tzv. visokoprofilirani, predugo traju. To je i neka percepcija javnosti i nešto što je u medijskom eteru. Kada govorimo o Zakonu o kaznenom postupku, mijenjamo one stvari za koje smatramo da su svojevrsna točka koja je dovela do odugovlačenje postupka. Tu mislimo na optužno vijeće", istaknuo je Habijan.