Habijan o prijedlogu novog zakona: Radi se o instrumentu kojim se osigurava kontinuitet održavanja vlasti

"U samom zakonu nema ništa sporno, ali mi imamo neke uredbe koje se produžuju iz godine u godinu i tako se zaobilazi parlamentarna procedura u Hrvatskom saboru. Ne želimo razvlašćivanje Sabora od ovlasti da donosi zakone, želimo pritisnuti određena ministarstva da rade svoj posao", rekla je SDP-ova Sabina Glasovac.