Habijan: Nakon tragičnog događaja u Drnišu rekao sam da prelazim svojevrsni rubikon

"Pitanje je i dostupnosti i prisutnosti snimki nasilja i na portalima i društvenim mrežama, interneta, koje je u velikoj mjeri zastupljeno u današnje vrijeme. Dok sam ja bio dijete bilo je nasilja, ali u ovom obliku nije bilo. I u moje vrijeme je bilo tučnjava u školi i u školskom dvorištu, ali nije bilo mobitela. Kada snimite takav video on je trajan i dostupan velikoj količini ljudi. Zato idemo s pripremom Zakona zaštite djece u digitalnom dobu", rekao je.