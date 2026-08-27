Habijan: Tražit ćemo povećanje novčane kazne za ekocid na 50 milijuna eura

Najavio je i povećanje kazni za nedjela protiv opće sigurnosti, među kojima su i ona povezana s izazivanjem požara. Za djela za koja je sada propisana kazna od jedne do pet godina predlaže se kazna od jedne do deset godina zatvora, dok bi se za posljedice koje uključuju veliku materijalnu štetu kazna povećala s raspona od jedne do deset na tri do 15 godina.