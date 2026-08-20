Habijan: Za ekocid kazne od 10 godina zatvora, pa i doživotna

Habijan je odgovorio da slučaj u Gospiću, koji Uskok vodi protiv 14 fizičkih i četiri pravne osobe, ne bi mogao biti procesuiran da su usvojili njezin prijedlog jer je neprovediv. "Predvidjeli ste namjeru da je netko htio izravno oštetiti okoliš, pa kako bismo to dokazali? Ovdje je namjera bila financijska korist. Definirali ste okoliš i Svemir, pa koja je to nadležnost nad Svemirom? To je bio razlog zašto to nismo primijenili nego smo čekali transponiranje EU direktive. I još bitnije, idemo i strožije od vašeg prijedloga", rekao je.