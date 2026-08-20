izmjene kaznenog zakona
Habijan: Za ekocid kazne od 10 godina zatvora, pa i doživotna
Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izmjene Kaznenog zakona i uvođenje ekocida - teškog kaznenog djela protiv okoliša, istaknuvši kako će se za to djelo određivati kazne zatvora od 10 godina pa do doživotnog zatvora.
"Za ovakvo kazneno djelo neće biti predviđena zastara jer njegove posljedice mogu biti vidljive i nakon više desetljeća", rekao je Damir Habijan.
Najavio je i izmjene Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela kojim će se povećati novčana kazna u slučaju zločinačkog udruženja s 25 na 50 milijuna eura.
Odgovarajući na replike zastupnika o slučaju u Gospiću, Habijan je kazao da je sve ono što je trebalo biti napravljeno sukladno zakonu - i napravljeno. SDP-ova Irena Dragić problematizirala je male kazne za takve slučajeve, ali i piromane, na što je ministar najavio strože kazne upravo i za namjerno izazivanje požara.
Nezavisna Marija Selak Raspudić podsjetila je da ona već četiri godine predlaže uvrštavanje ekocida u Kazneni zakon, ali da je Vlada taj prijedlog odbijala, naglasivši kako je Ministarstvo i sada, početkom kolovoza, izmjene Zakona u javno savjetovanje uputila bez predloženog novog kaznenog djela. "Osjećate li se odgovornim što ste četiri godine odbijali uvesti ekocid zbog čega ljude odgovorne za ovo u Lici nećemo moći goniti kaznama najstrožeg zatvora?", upitala je ministra.
Habijan je odgovorio da slučaj u Gospiću, koji Uskok vodi protiv 14 fizičkih i četiri pravne osobe, ne bi mogao biti procesuiran da su usvojili njezin prijedlog jer je neprovediv. "Predvidjeli ste namjeru da je netko htio izravno oštetiti okoliš, pa kako bismo to dokazali? Ovdje je namjera bila financijska korist. Definirali ste okoliš i Svemir, pa koja je to nadležnost nad Svemirom? To je bio razlog zašto to nismo primijenili nego smo čekali transponiranje EU direktive. I još bitnije, idemo i strožije od vašeg prijedloga", rekao je.
Krpan (SDP): Kad će početi suđenje Mikuliću?, Habijan: To je pitanje za GDO
SDP-ova Sandra Krpan pitala je kada će početi suđenje bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću, a Habijan naglasio da ministar nema utjecaja na sudbenu vlast te da pitanje treba postaviti glavnom državnom odvjetniku.
Matej Mostarac (SDP) ustvrdio je da treba i obeštetiti građane koji žive u strahu zbog opasnog otpada.
"U Zagrebu građani koji žive u naseljima oko odlagališta Prudinec i Jakuševec primaju naknadu za umanjenje kakvoće življenja, takvu naknadu građani Gospića ne primaju niti će primati jer Vlada na vrijeme sanira taj otpad", poručila je HDZ-ova Danijela Blažanović. Ministar je dodao da u Gospiću nije utvrđeno ni oštećenje tla niti zraka.
HDZ-ova Anamarija Blažević upitala je postoji li i kakva je odgovornost za one koji svjesno i namjerno plaše građane, iznose neistine, stvaraju kaos, a ministar istaknuo da posljednjih dana svjedočimo tvrdnjama koje mogu potpasti i pod Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali da je lažno uzbunjivanje i kazneno djelo.
"Tu je jasno vidljiva koja je namjera dijela aktera i lijeve oporbe - steći određene političke poene, pritom ne mareći da uznemiravaju javnost i iznose apsolutno netočne tvrdnje. Ili ćemo vjerovati struci ili, kao što je bio primjer kod Jakuševca, malo vjerujemo struci, malo ne. Nemojmo biti licemjerni", poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare