HAC najavljuje novu regulaciju prometa na dijelu autoceste A1

Kako pojašnjavaju, radovi dogradnje tog čvora zbog složenosti podijeljeni su u faze. Radovi I. faze - dogradnja izlazne trake za smjer Zagreb-Split su završeni i u prometu. Radovi II. i III. su objedinjeni u jednu fazu i uključuju dogradnju izlaznih trakova smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split te proširenje rotora Podi (nakon naplate u smjeru Splita) dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu. U dijelu zahvata koji je planiran u II. fazi, izvodit će se samo radovi u zoni rotora Podi, dok se dio kojim se trebao proširiti cestarinski prolaz neće izvoditi obzirom na uvođenje novog sustava naplate cestarine, naveli su.