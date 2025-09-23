Pukla vam je guma na autocesti? Ovi koraci vam mogu spasiti život

Ako ste se ipak našli na sigurnoj lokaciji, poput odmorišta, te imate potrebno znanje, alat i rezervnu gumu, možete pokušati sami obaviti zamjenu. Prvi korak je osigurati da je vozilo na ravnoj i čvrstoj podlozi. Prije podizanja vozila dizalicom, ključem lagano otpustite vijke na kotaču. Dizalicu postavite na predviđeno, ojačano mjesto na šasiji vozila i podignite automobil dok se kotač ne odvoji od tla. Tek tada u potpunosti odvrnite vijke, skinite probušenu gumu i postavite rezervnu. Ručno pritegnite vijke, spustite vozilo, a zatim ih čvrsto zategnite ključem, unakrsnim redoslijedom. Mnogi moderni automobili umjesto rezervne gume dolaze s kompletom za popravak koji sadrži brtvilo i kompresor. Imajte na umu da je ovo rješenje privremeno i učinkovito samo kod manjih ubodnih rupa, ne i kod većih oštećenja ili eksplozije gume.