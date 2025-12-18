Velika promjena na autocestama: HAC postavio prvi portal novog sustava naplate cestarine

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da su se dosadašnje gužve na autocestama dobrim dijelom događale zbog samog zaustavljanja vozila prilikom plaćanja cestarine, odnosno kroz prolaza naplatnih rampi. Kazao je da se problem gužvi na Lučkom neće riješiti samo novim načinom naplate, već da bi se to trebalo riješiti obilaznicom oko Zagreba, te trećom trakom autoceste Zagreb - Karlovac, za čiju izgradnju će javno nadmetanje biti nakon Nove godine.