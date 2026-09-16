REAGIRANJE NA ČLANAK
HAC: Sigurnost korisnika u tunelu Mala Kapela nije ugrožena. Oprema u najlošijem stanju zamijenjena je lani
Hrvatske autoceste (HAC) reagirale su na članak objavljen u srijedu u nekim medijima, među ostalima i na našem portalu pod naslovom "Ozbiljna oštećenja opreme u tunelu Mala Kapela, HAC kreće u obnovu".
U članku prenesenom s Tportala piše kako je HAC raspisao natječaj za opsežnu obnovu dijela sigurnosne infrastrukture tunela Mala Kapela na autocesti A1 u sklopu koje je planirano zamijeniti 208 dotrajalih vrata energetskih niša, SOS niša i poprečnih pješačkih prolaza, uglavnom zbog krodiranih spoijica i šarki.
U članku se navodi upozorenje iz natječajne dokumentacije prema kojemu je "problem opasan po pitanju sigurnosnog zahtjeva jer može doći do otvaranja vrata prilikom prolaska vozila".
Iz HAC-a, međutim, poručuju kako sigurnost korisnika u tunelima nije ugrožena, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
U dokumentaciji su pobrojani sigurnosni rizici
"Potaknuti današnjim novinskim člankom koji sugerira da je sigurnost korisnika u tunelu Mala Kapela ugrožena, ovim putem želimo istaknuti da sigurnost korisnika, u kontekstu infrastrukture, nije ugrožena.
Hrvatske autoceste d.o.o. objavile su javno nadmetanje za zamjenu dotrajalih vrata u tunelu Mala Kapela. Prije izrade natječajne dokumentacije ovlašteni projektant proveo je specijalistički pregled svih elemenata objekta, na temelju kojeg je izradio detaljan izvještaj. Izvještaj je podloga natječajne dokumentacije i priložen je u izvornom obliku kao tehnički dokument. Budući da bi se pojedini navod iz izvještaja mogli pogrešno protumačiti kao pokazatelj narušene sigurnosti, želimo pružiti činjeničnu informaciju.
U izvještaju se, između ostalog, navodi da su pojedina vrata pješačkih prolaza bila oštećena korozijom, da su mehanizmi zatvaranja bili neispravni te da su spojnice i šarke bile dotrajale, što je otežavalo otvaranje i zatvaranje vrata. Projektant je naveo da bi takvo stanje moglo predstavljati sigurnosni rizik u slučaju prolaska vozila.
"Vrata u najlošijem stanju zamijenjena su još 2025."
Važno je naglasiti da su vrata koja su bila u najlošijem stanju zamijenjena 2025. godine, o čemu smo tada i obavijestili javnost. Zamijenjeno je ukupno 46 vrata u tunelima Mala Kapela, Sveti Rok, Brinje, Brezik, Plasina i Grič (A1) te 4 vrata u tunelu Lučice (A6). Od ukupno 46 zamijenjenih vrata 2025. godine, 14 vrata zamijenjeno je u tunelu Mala Kapela.
Kako smo i naveli, u tijeku je postupak javne nabave za zamjenu vrata u obje tunelske cijevi tunela Mala Kapela – radi se o zamjeni svih preostalih vrata, odnosno 194 vrata, čime će biti zamijenjeno svih 208 vrata. Također, u pripremi su novi postupci javne nabave za zamjenu svih vrata u tunelima Veliki Gložac, Rožman Brdo, Čardak i Podvugleš. Ukupno će se zamijeniti 86 vrata.
"Svi tuneli se svakodnevno nadziru"
Tuneli Mala Kapela, Sveti Rok i ostali tunelski objekti na autocesti A1 izgrađeni su unatrag više od petnaest godina. Unatoč redovitom održavanju, pojedini elementi tunelske opreme tijekom vremena zahtijevaju zamjenu, što je uobičajeno za sve infrastrukturne objekte ove starosti. Specijalistički pregled projektanta služi upravo tome — da se utvrdi zatečeno stanje i odrede prioriteti zamjene opreme.
Naglašavamo da sigurnost tunela i korisnika nije ugrožena. Svi tuneli Hrvatskih autocesta opremljeni su naprednim sigurnosnim sustavima: video detekcijom i video nadzorom, sustavom vatrodojave te ustrojenom profesionalnom vatrogasnom postrojbom koja pokriva tunelske dionice. Tuneli se svakodnevno nadziru, a zahvaljujući ovim sustavima, vožnja kroz tunel jedna je od najsigurnijih na autocesti", priopćili su iz HAC-a.
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