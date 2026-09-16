HAC: Sigurnost korisnika u tunelu Mala Kapela nije ugrožena. Oprema u najlošijem stanju zamijenjena je lani

U izvještaju se, između ostalog, navodi da su pojedina vrata pješačkih prolaza bila oštećena korozijom, da su mehanizmi zatvaranja bili neispravni te da su spojnice i šarke bile dotrajale, što je otežavalo otvaranje i zatvaranje vrata. Projektant je naveo da bi takvo stanje moglo predstavljati sigurnosni rizik u slučaju prolaska vozila.