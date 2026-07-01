Uoči vrhunca sezone
HAC upozorava vozače: Primijetili smo opasan trend na autocestama
Pojačan promet tijekom vrhunca turističke sezone donosi i povećan rizik na autocestama, zbog čega su Hrvatske autoceste uputile apel vozačima da se pridržavaju prometnih pravila.
Oglas
Pred vrhunac turističke sezone promet na autocestama značajno se intenzivira, a iz Hrvatskih autocesta (HAC) upozorili su na opasan obrazac ponašanja koji su posljednjih dana uočili na terenu. Ističu da dio vozača zanemaruje pravila formiranja hitnog koridora, čime onemogućava prolazak vozilima hitne pomoći do mjesta prometnih nesreća.
Pod naslovom "Koridor za unesrećenog znači put prema životu", iz HAC-a upozoravaju da se posljednjih dana bilježe slučajevi nepridržavanja pravila o formiranju hitnog koridora.
"U posljednjim danima primjećujemo da se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora, zbog čega vozila Hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće", upozoravaju iz HAC-a.
Podsjećaju kako je dovoljno da vozači vozila pomaknu tek neznatno ulijevo ili udesno kako bi se oslobodio prostor "koji za unesrećenog znači put prema životu".
HAC: Važno je održavati sigurnosni razmak
Iz Hrvatskih autocesta pojašnjavaju da su pravila formiranja hitnog koridora vrlo jednostavna te da ih se svi vozači trebaju pridržavati čim na autocesti dođe do usporavanja prometa ili zastoja.
Vozila koja se nalaze u desnoj prometnoj traci trebaju se pomaknuti što više udesno, po potrebi i na zaustavnu traku, dok se vozila u lijevoj traci trebaju pomaknuti što više ulijevo.
Osim na hitni koridor, HAC upozorava i na važnost održavanja sigurnosnog razmaka između vozila, ističući da njegovo nepoštivanje često uzrokuje lančane sudare na autocestama tijekom ljetnih gužvi.
"Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti od 130 km/h, preporučeni razmak iznosi dvije sekunde, odnosno oko 70 metara", objašnjavaju iz HAC-a.
Dodaju kako vozačima pri procjeni preporučenog razmaka pomaže posebna horizontalna prometna signalizacija, odnosno oznake iscrtane na kolniku.
"Mali pomak i dvije sekunde – to su jednostavne radnje koje čuvaju život. Sretan put i siguran dolazak na odredište", poručuju iz HAC-a.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas