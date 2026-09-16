(NE)SIGURNOST NA A1
Ozbiljna oštećenja opreme u tunelu Mala Kapela, HAC kreće u obnovu
Hrvatske autoceste raspisale su natječaj za opsežnu obnovu dijela sigurnosne infrastrukture tunela Mala Kapela na autocesti A1. U obje tunelske cijevi planira se zamijeniti čak 208 dotrajalih vrata, a vrijednost radova procijenjena je na 2,4 milijuna eura.
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Tunel između Jezerana i Modruša sastoji se od dvije cijevi. Zapadna je puštena u promet 2005., a istočna 2009. godine. Pregledom je utvrđeno da je dio sigurnosne opreme tijekom godina ozbiljno oštećen, ponajprije zbog dugotrajnog djelovanja soli i agresivnih uvjeta u tunelu.
Korozija je zahvatila dovratnike, spojnice i šarke, a na dijelu vrata antikorozivnu zaštitu više nije moguće kvalitetno obnoviti bez opasnosti od oštećenja tankog lima.
Posebno problematična vrata pješačkih prolaza
Najviše će se mijenjati vrata energetskih niša, njih 75, zatim 63 vrata SOS niša i 52 vrata pješačkih poprečnih prolaza. Predviđena je i zamjena šest kompleta vrata namijenjenih prolasku interventnih vozila.
Posebno zabrinjava stanje vrata na pješačkim prolazima, koji u slučaju požara ili druge izvanredne situacije omogućuju evakuaciju putnika iz jedne tunelske cijevi u drugu.
"Vrata pješačkih prolaza oštećena su korozijom. Svi mehanizmi za zatvaranje su neispravni. Kvake se samostalno ne podižu i jezičci ne zatvaraju vrata", navodi se u tehničkoj dokumentaciji, piše novinar Tportala Luka Filipović.
Posebno su korodirale spojnice i šarke, zbog čega se vrata vrlo teško otvaraju i zatvaraju.
"Ovaj problem opasan je po pitanju sigurnosnog zahtjeva jer može doći do otvaranja vrata prilikom prolaska vozila", upozorava se u dokumentaciji.
Problemi su utvrđeni i na vratima za interventna vozila. Zabilježeni su kvarovi hidrauličkih mehanizama za automatsko otvaranje, otežano pokretanje te nemogućnost potpunog zatvaranja, pa će i ona biti potpuno zamijenjena.
Radovi vrijedni 2,4 milijuna eura
Obnova neće obuhvatiti samo zamjenu vrata. Planirana je sanacija betonske obloge oko otvora, postavljanje novih protupožarnih panela, zaštita površina i obnova pripadajućih elemenata.
Trebalo bi sanirati oko 60 četvornih metara betonske obloge, ugraditi približno 732 četvorna metra novih protupožarnih panela te zaštititi više od 1040 četvornih metara betonskih površina.
Zbog opsega zahvata radovi će se izvoditi u tri smjene, 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu, uključujući vikende i državne blagdane.
Predviđeni rok za završetak je 260 dana, a početak radova očekuje se sredinom studenoga. Tijekom izvođenja radova bit će potrebna i privremena regulacija prometa kroz tunel.
HAC je natječaj objavio 10. rujna, a ponude se mogu dostaviti do 1. listopada.
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