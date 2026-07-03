Milanović: Prste i prljave šake dalje od Kundida. Onaj tko ga spomene još jednom, taj je za mene kriminalac!

"Evo što se događa kad se vanjska politika provodi kroz čobanluk, silovanje i ignoriranje akata. Članak 144 b) kaže da Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima Vlada i Predsjednik Republike. Što ovdje nije jasno? A što je stvarnost u Hrvatskoj? Reći ću vam što je stvarnost. Ovo je stupilo na snagu 2010., ja još nisam bio premijer, a pregovarao sam sa Šeksom i ekipom što će ući u Ustav. Ovo sam ja napisao, moja desna ruka. HDZ je to htio izbaciti, to se sve zna. Nikoga nisam ucjenjivao, ali sam pritiskao i iznudio na legitiman način da bude ovako, a ne kako je htio HDZ - meni sve, grabi, daj. Ja nisam ni vidio sebe ni u jednoj od tih uloga."