Gripa obara rekorde, a liječnici upozoravaju: "Vrhunac će tek doći"

"Prvih tri, četiri dana preporučujemo da se liječe kod kuće, da spuštaju temperaturu lijekovima za spuštanje temperature, da piju dosta tekućine i miruju jer na taj način štite sebe i druge da ih ne zaraze. Ako se simptomi pogoršaju, preporučujemo da jave liječnicima na pregled", poručila je liječnica obiteljske medicine u Splitu Vikica Krolo.