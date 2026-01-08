"Osilio se Branko Bačić, sada kada HDZ ima svog Glavnog državnog odvjetnika. Ivan Turudić je jamstvo da se kaznene prijave koje jedna zviždačica protiv njega podnosi neće uzeti u razmatranje. Jednu kaznenu prijavu je Uskok neosnovano odbacio, no podnesena je nova. Kad tad bit će procesuirana. Branku Bačiću i HDZ-u treba krajnji osigurač koji može poništiti svaku, za njih nepovoljnu odluku pravosuđa, kao što je svojevremeno Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu protiv Ive Sanadera, ili još kontroverzniji primjer, kada je Ustavni sud zbog 15 milijuna jamčevine pustio Milana Bandića iz pritvora."