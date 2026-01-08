Saborska zastupnica Dalija Orešković je putem svog Facebook profila odgovorila potpredsjedniku Vlade i HDZ-a Branku Bačiću nakon što je prozvao predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića za dvostruka mjerila.
Naime, lideru oporbe zamjera što je odluku HDZ-a da se istovremeno, u omjeru 2:1 za vladajuće, bira troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda nazvao skandaloznom iako je SDP 2017. uvjetovao imenovanje troje sudaca.
"Nisu "SDP-ova dvostruka mjerila" ono što bi Ustavni sud trebao mjeriti, već ustavnost Bačićevih zakona. Zato je HDZ-u, kao i samom Bačiću bitno tko u Ustavnom sudu drži ravnalo kojim se mjeri. Branko Bačić, sinonim za HDZ-ovo prljavo torbarenje, izvlačenje i iznošenje našeg novca u torbama koje Branko Bačić kao "nevinašce" nosi, nije osoba čija bi se prosudba i mjerila trebala čuti, kada se biraju ustavni suci i vodeći ljudi u sustavu pravosuđa", napisala je Orešković pa nastavila:
"Osilio se Branko Bačić, sada kada HDZ ima svog Glavnog državnog odvjetnika. Ivan Turudić je jamstvo da se kaznene prijave koje jedna zviždačica protiv njega podnosi neće uzeti u razmatranje. Jednu kaznenu prijavu je Uskok neosnovano odbacio, no podnesena je nova. Kad tad bit će procesuirana. Branku Bačiću i HDZ-u treba krajnji osigurač koji može poništiti svaku, za njih nepovoljnu odluku pravosuđa, kao što je svojevremeno Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu protiv Ive Sanadera, ili još kontroverzniji primjer, kada je Ustavni sud zbog 15 milijuna jamčevine pustio Milana Bandića iz pritvora."
Otkako je samostalne, suverene i neovisne Republike Hrvatske, piše dalje Orešković, Ustavni sud je bio HDZ-ova produžena ruka.
"HDZ je uvijek u Ustavnom sudu imao svoju pouzdanu većinu, ima je i dan danas, sve do isteka mandata preostaloj trojici Ustavnih sudaca. Gubitak te kontrole oslabio bi bahatost HDZ-a i njihovu uvjerenost da im ni u daljnjem torbarenju i pljački Hrvatske nitko ništa ne može. Ustavni sud u kojem ne postoji prevlast HDZ-a, već kakva takva ravnoteža, prvi je korak u oslobađanju države od HDZ-ovog koruptivnog stiska, možda čak i važniji od samih izbora", navela je Orešković pa zaključila:
"Naime, vidjeli smo koliko je baš u ocjeni ispravnosti prebrojavanja glasova birača, HDZ-ova većina u Ustavnom sudu iskrivljenim ravnalom mjerila izborno pravo naših građana. Čim se Branko Bačić, HDZ-ov nosač torbi s ukradenim prljavim novcem oglasio da prisnaži ucjenu i ultimatum premijera, jasno je o čemu se ovdje zapravo radi."
