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Politički okršaj

HDZ objavio video u kojem se rugaju zagrebačkoj vlasti, potrudili su se i oko stihova

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N1 Info
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25. lip. 2026. 12:59
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HDZ
HDZ/Instagram

Prepucavanja između HDZ-a, SDP-a i Možemo! nastavljaju se i na društvenim mrežama. Nakon niza međusobnih prozivki i optužbi, HDZ je na Instagramu objavio novi video u kojem ismijava zagrebačku vlast.

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"Vodili bi državu, to im je u planu,

a u Zagrebu guraju afere u stranu!

O inflaciji pričaju kroz mjesta i kroz sela,

dok ih doma čekaju korupcijska djela!", napisali su iz HDZ-a na društvenim mrežama.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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