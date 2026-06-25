HDZ/Instagram

Prepucavanja između HDZ-a, SDP-a i Možemo! nastavljaju se i na društvenim mrežama. Nakon niza međusobnih prozivki i optužbi, HDZ je na Instagramu objavio novi video u kojem ismijava zagrebačku vlast.

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"Vodili bi državu, to im je u planu,

a u Zagrebu guraju afere u stranu!

O inflaciji pričaju kroz mjesta i kroz sela,

dok ih doma čekaju korupcijska djela!", napisali su iz HDZ-a na društvenim mrežama.