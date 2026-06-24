HDZ objavio fotografije i ismijao SDP i Možemo: "Zanimanje za njihov performans pokazala je tek jedna vrana"

SDP/Možemo cirkus nakon Vukovara stigao je i u drugi vukovarsko-srijemski grad. I ovoga puta dočekao ih je prazan korzo i tek pokoji zanimljiv gledatelj

U Vukovaru su galamili uz klaunove, a u Vinkovcima je zanimanje za njihov performans pokazala tek jedna vrana, ali i ona je vrlo brzo izgubila interes.