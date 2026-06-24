Vinkovci
HDZ objavio fotografije i ismijao SDP i Možemo: "Zanimanje za njihov performans pokazala je tek jedna vrana"
Nakon što su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predstavnici Možemo boravili u Vinkovcima u sklopu kampanje "Plenkovićeva inflacija", reagirao je HDZ Vukovarsko-srijemske županije. U objavi na društvenim mrežama ismijali su odaziv građana.
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"Zašto inflaciju zovemo Plenkovićova inflacija? Iz vrlo jednostavnog razloga, index potrošačkih cijena u Hrvatskoj raste, a indeks proizvođačkih cijena stagnira. Zato su i poljoprijednici imali prosvjed. Cijena pšenice u Hrvatskoj je 150, a na burzama 220 eura. Marže maloprodajnih lanaca, trgovačkih lanaca, u Hrvatskoj su 8 posto, a u Europi 6 posto", rekao je predsjednik SDP-a na konferenciji za novinare.
Ubrzo mu je stigao odgovor iz HDZ-a:
"Potpuna praznina i teška Sinišina nervoza.
SDP/Možemo cirkus nakon Vukovara stigao je i u drugi vukovarsko-srijemski grad. I ovoga puta dočekao ih je prazan korzo i tek pokoji zanimljiv gledatelj
U Vukovaru su galamili uz klaunove, a u Vinkovcima je zanimanje za njihov performans pokazala tek jedna vrana, ali i ona je vrlo brzo izgubila interes.
Iz Vinkovaca Sandri Benčić i Možemosima te njihovom vjernom slugi Hajdašu poručujemo:
- Vinkovci nisu i nikada neće biti plodno tlo za politiku podjela i nametanja iskrivljene slike hrvatskog društva.
- Vinkovčani vrlo dobro pamte rezultate njihove vlasti, vrijeme kada je Hrvatska bilježila gospodarsku stagnaciju i pad po svim parametrima.
- Vinkovci danas biraju put razvoja, ulaganja i konkretnih projekata, uz pomoć Vlade Republike Hrvatske ostvarili smo veliki iskorak kroz ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, kulturu, gospodarstvo i općenito kvalitetu života.
- Dovoljno je reći kako je u posljednjih osam godina u Vinkovcima provedeno više od 200 projekata vrijednih približno 330 milijuna eura te kako trenutačno u provedbi imamo projekate vrijedne 50 milijuna eura.
- Vinkovci danas imaju gradske obilaznice, novu knjižnicu, nove vrtiće, trgove i parkove, gradimo nove škole, tržnicu, bazene, ulažemo u obnovljive izvore energije.
- Naši poduzetnici probili su granicu od milijardu eura prihoda, u prošloj godini prvi put je premašena granica od 17.000 zaposlenih, što je za gotovo tri i pol tisuće zaposlenih više u odnosu na 2015. godinu i vrijeme vladavine SDP-ove vlade.
- Građani ovoga grada ne trebaju lekcije od onih koji ne poštuju naše temeljne vrijednosti, koji se dive bivšoj državi i njezinim ideologijama.
- U našem gradu poštuju se vjera, obitelj i Domovina, Vinkovci nisu grad ideoloških eksperimenata."
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