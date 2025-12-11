HDZ o prijedlogu Možemo o ograničenju pirotehnike: "To je korak unatrag"

Pexels/ilustracija

Ne sporeći dobru namjeru, ni Vlada, a ni saborska većina nisu u četvrtak u Hrvatskom saboru podržali zakonski prijedlog Kluba Možemo! da se dodatno ograniči korištenje pirotehnike, ocijenili su kako taj prijedlog nije dobar i da je 'korak unatrag'.

Kada bi mijenjali Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kako to predlaže Možemo!, ne bismo riješili ništa od postojećih problema, istaknula je u saborskoj raspravi državna tajnica MUP-a Irena Petrijevčanin, dodajući da Hrvatska ima jedan od najrestriktivnijih zakona.

Možemo! predlaže skraćivanje rokova za prodaju pirotehnike, umjesto od 15. prosinca do 31. prosinca, tek od 29. do 31. prosinca i to samo u specijaliziranim dućanima.

Traži i zabranu oglašavanja pirotehnike, zabranu prodaje u trgovinama mješovite robe, te ograničavanje takozvanih ponavljajućih vatrometa na maksimalno tri puta godišnje, zabranu korištenja pirotehnike u blizini bolnica, škola, crkava….

MUP bilježi veću nabavu zabranjene pirotehnike putem interneta

HDZ-ov zastupnik Goran Kaniški rekao je kako zabrane koje predlaže Možemo" ne rješavaju problem korištenja zabranjenih pirotehničkih sredstava, a najveći broj ozljeda je upravo od njih.

Od siječnja 2021., kada su uvedene još rigoroznije zabrane za pirotehniku, MUP bilježi veću nabavu zabranjene pirotehnike putem interneta, najčešće iz Kine, napomenula je državna tajnica Petrijevčanin. Najavila je bolju regulaciju tog područja.

Dodala je kako je MUP lani zabilježio 13 težih ozljeda, 33 ozlijeđene osobe, od kojih je najmlađa imala sedam godina, a svi ozlijeđeni koristili su zabranjenu pirotehniku.

Ne može isto pravilo vrijediti za Civljane i Zagreb

HDZ neprovedivim drži i prijedlog o tri vatrometa godišnje po lokalnoj jedinici.

Ne može isto pravilo vrijediti za općinu Civljane i Zagreb, smatra Kaniški ne slažući se s idejom da se ovlasti u području sigurnosti s MUP-a prepuste lokalnim jedinicama. Ističe i kako je zabrana oglašavanja već uređena drugim zakonima.

I Most drži da je zakon koji predlaže Možemo!, restriktivan, 'zabraniteljski' i promašen. Zabrane ne vode nikuda, kaže Josip Jurčević i ističe da je u pogledu pirotehnike bolje stanje u državama koje nisu dopustile lokalnim zajednicama da ju same reguliraju.

S prijedlogom Možemo! slaže se, pak, SDP, a Mate Vukušić naziva ga 'korak u dobrom smjeru', jer 'drastično' skraćuje vrijeme kupovine i uporabe pirotehnike. Ključnim označava provedbu zakona i dodaje kako je konačan cilj zabrana bučne, potrošačke pirotehnike.

Zastupnica Dušica Radojčić kaže da je Možemo! svoj zakon predložio još u rujnu, kako bi prije Nove godine imali restriktivniji zakon i manji broj stradalih, nezadovoljna je Vladinom namjerom da tek tijekom 2026. postroži predmetni zakon.

Državna tajnica MUP-a pak poziva odrasle da djeci ne kupuju pirotehnička sredstva, da ih ne ohrabrujte da ih koriste, te navodi kako je lani zaplijenjeno više od 150 tisuća pirotehničkih sredstava.