Benčić: Mi ćemo uvijek zagovarati da građani i zajednica imaju korist

"Mislim da tu idemo daleko šire od naše stranke i da je to konsenzus s desna na lijevo. Ono u čemu se ne slažemo je ekonomski model. Mi ćemo uvijek zagovarati da je to građanska energetika, da građani i zajednica imaju korist od toga, a oni koji su od centra nadesno će zagovarati da postoje određeni odabrani koji jedini imaju korist od toga", dodala je Benčić.