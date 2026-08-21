"VESELIMO SE"
HDZ o rušenju Vlade: Bit će to još jedan neuspjeli pokušaj oporbe kao i svi prethodni
HDZ je u petak ocijenio da je izvanredna saborska sjednica vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like bila koordinirana poručivši kako oporba neće uspjeti u svom zahtjevu za nepovjerenjem Vladi.
"Mogu unaprijed kazati da će to biti još jedan neuspjeli pokušaj kao što su to bili i svi prethodni u mandatu vlade HDZ-a i saborske većine koju predvodi HDZ. Tako da i taj trenutak s veseljem očekujemo", rekao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić na konferenciji za medije.
Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici odbio sve zaključke koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, vezane uz slučaj otpada u Gospiću, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva Vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije.
Osvrćući se na usvojene zaključke vladajuće većine Katičić je istaknuo da se u njima pozivaju i sve jedinice lokalne uprave i samouprave da u koordiniranoj akciji pomognu da se ovakvi događaji kao u Gospiću spriječe. Stoga žele poboljšati sustav i imati cjelovito rješenje za takve situacije.
Pozvao je građane da vjeruju hrvatskim institucijama jer jedino one mogu dati odgovor na ovakve situacije i izazove.
Herman: Izvanredna sjednica je bila parada licemjerja nesposobne zelene oporbe
HDZ-ov Mislav Herman ocijenio je da je dvodnevna izvanredna sjednica Sabora bila "parada licemjerja nesposobne zelene oporbe".
Smatra da se nakon dvodnevnog saborskog zasjedanja može steći dojam da problem otpada postoji samo u Gospiću i nigdje drugdje, a platforma Možemo! zaboravlja kakva je situacija s otpadom u Zagrebu.
Podsjetio je da su 2021., kada su dolazili na vlast u glavnom gradu, obećavali zatvaranje Jakuševca u prvoj godini mandata, a do danas nije zatvoren.
'Po Možemo sanacija otpada u Zagrebu može čekati, a u Gospiću za to nema vremena'
Upitao se zašto se, po stranci Možemo!, za sanaciju otpada u Zagrebu može čekati, a u Gospiću za to nema vremena.
Istaknuo je da zdravlje građana Gospića nije ugroženo jer svi nalazi vode pokazuju da je ona čista, provest će se sanacija odlagališta otpada te kazneni postupak svih onih koji su doveli do tog ekocida u Gospiću.
Upozorio je da su na Jakuševcu 2023. bila dva odrona pri čemu je u jednom odronu radnik Čistoće ozbiljno ozlijeđen.
"Je li se tada postavila odgovornost gradske vlasti i je li itko od onih koji danas traže pad vlade zbog situacije u Gospiću tada prozivao gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog svega što se dogodilo na Jakuševcu? Nije, a sada traže sječu glava - sada i odmah", poručio je.
Navodeći kako se u Gospiću svaka dva dana mjere vrijednosti PFAS spojeva upitao se i kolika je vrijednost tih spojeva u zagrebačkim vodama nakon dva odrona u Jakuševcu i 11.000 ilegalnih odlagališta otpada na području Zagreba i okolice,
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare