HDZ o rušenju Vlade: Bit će to još jedan neuspjeli pokušaj oporbe kao i svi prethodni

"Mogu unaprijed kazati da će to biti još jedan neuspjeli pokušaj kao što su to bili i svi prethodni u mandatu vlade HDZ-a i saborske većine koju predvodi HDZ. Tako da i taj trenutak s veseljem očekujemo", rekao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić na konferenciji za medije.