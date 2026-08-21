Govoreći o tome koliko je situacija hitna, upozorio je da uskoro kreće kišna sezona. Dok su na drugim odlagalištima prisutni PFAS-spojevi, teški metali i cijanidi, na Rakitovcu se, kazao je, nalazi i azbest. "Rijeka Lika još je bliža njemu nego Silosu, a ako se ne riješi Rakitovac, niste riješili problem", kazao je.