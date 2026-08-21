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SLUČAJ GOSPIĆ

Orešković: Tko laže - vještaci, Turudić ili HDZ koji štiti svoje korumpirane jatake i mafijaše?

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Hina
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21. kol. 2026. 14:08
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21.08.2026., Zagreb - a konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o izvanrednoj sjednici Sabora govorila je Dalija Oreskovic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici u petak odbio zaključke predsjednika RH o hitnoj sanaciji ilegalnog odlagališta u Gospiću i prihvatio zaključke vladajuće većine, iz oporbe su ocijenili da je HDZ time "zaštitu stranke stavio ispred građana" te pozvali na prosvjed 5. rujna.

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"HDZ je odbio hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću, hitne mjere i korake koje treba poduzeti kako bi se spriječilo daljnje procjeđivanje.

HDZ je odbio i sastati se u roku tri dana s predstavnicima građanskih inicijativa, a odbili su i hitno imenovati državnog inspektora kojeg Hrvatska nema devet mjeseci", rekla je Sandra Benčić (Možemo).

Benčić: U fokusu će nam biti sprječavanje 'novih Gospića'

Ocijenila je da su odbijanjem zaključaka HDZ i vladajuća većina odbili napraviti i hitni inspekcijski nadzor na ilegalnim odlagalištima diljem zemlje i poduzeti hitne mjere zaštite građana čime je, naglasila je, "HDZ stavio zaštitu stranke daleko iznad zaštite ljudi, tla, zdravlja i zemlje".

"Na mnogima od tih 1000 odlagališta otpada postoji značajan ekološki rizik od zagađenja vode i tla, stoga pozivamo i građane da prijavljuju takva odlagališta na [email protected]", kazala je Benčić te dodala da će se na temelju toga izrađivati detaljna mapa.

Najavila je da će dolaziti na svaku od tih lokacija i tražiti rješenja sanacije, kao i da će sprječavanje "novih Gospića" biti u fokusu rada stranke u narednom razdoblju.

"Danas smo vidjeli da je HDZ-u prvi i posljednji prioritet - HDZ. Borba protiv otpadne mafije nije, resursi nisu, građani nisu, ali održavanje premijera Plenkovića na vlasti - jest", ocijenila je.

Orešković: Tko laže- vještaci, GDO ili HDZ?

Dalija Orešković iz DOSIP-a ustvrdila je da svatko tko nakon svega ovoga i dalje podupire i glasa za HDZ "ili nije bistre pameti ili mu savjest nije čista".

"Tijekom čitave rasprave HDZ je umanjivao nastalu štetu i tvrdio da u Gospiću nema rizika za zdravlje, a za sve što su govorili Gospićani tvrdili su da je histeriziranje", rekla je Međutim, Uskok je objavio cjelokupni nalaz i mišljenje, a njegovu objavu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je opravdao javnim interesom i hitnošću. 

"U tom nalazu stoji da rizik za zdravlje postoji, što je suprotno od onog što tvrdi HDZ", rekla je i upitala tko laže - vještaci, GDO ili HDZ "koji štiti svoje korumpirane jatake i mafijaše"?

"Gdje je jučer bio Plenković, je li se imao drčnosti pojaviti se uopće u Gospiću? Nije, ali se naslikavao na sportskim igrama", kazala je.

Na taj način, dodala je, "otjerat ćemo mladost, isprazniti teritorij i napuniti ga europskim toksičnim smećem - to je budućnost s HDZ-om".

"Prvo veliki prosvjedi, a zatim još veći masovni izlazak na izbore", rekla je Orešković te pozvala građane na prosvjed "Hodaj za Liku" koji će se 5. rujna održati u Zagrebu, u organizaciji inicijative "Gospić je naš dom".

Troskot: Rješenje je uvođenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja

Zvonimir Troskot (Most) je ocijenio da je Mostov zahtjev za uvođenjem izvanrednog ekološkog kriznog stanja preduvjet za sanaciju privatnih zemljišta i komplesnija odlagališta smeća poput Rakitovca, ali je, nažalost, odbijen.

"Ako se ne govori o Rakitovcu, to je kao da operacijom metastaza eliminirate jednu stranu tijela, a drugu ostavite", rekao je te naveo da je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković otkrila da Rakitovac nije predviđen za sanaciju.

Govoreći o tome koliko je situacija hitna, upozorio je da uskoro kreće kišna sezona. Dok su na drugim odlagalištima prisutni PFAS-spojevi, teški metali i cijanidi, na Rakitovcu se, kazao je, nalazi i azbest. "Rijeka Lika još je bliža njemu nego Silosu, a ako se ne riješi Rakitovac, niste riješili problem", kazao je. 

Ustvrdio je i da vladajući "obmanjuju javnost" govoreći o sigurnosti pitke vode. "Da je voda zaražena, potvrdio je GDO 6. kolovoza kada govorimo o podzemnim vodama. PFAS ulazi u tijelo preko vode, može preko slavina, ali i preko poljoprivrednih proizvoda, stoke, a podzemnim vodama sve to dospijeva u bunare i dvorišta naših Ličana", naglasio je.

Nismo vidjeli ni zaustavljanje uvozne otpadne politike, kao ni zaustavljanje domaćih kompanija da stvaraju daljnja ilegalna odlagališta, upozorio je.

Raspudić: Vladajuće boli briga

Nino Raspudić (nezavisni) je ocijenio da građani Like "ni približno" nisu dobili odgovor kada će prvi kamion s otpadom otići iz Gospića, kao ni tko će izvještavati Sabor o stanju zdravlja ljudi, vode i zemlje".

Kako kaže, sramotni HDZ-ovi zaključci napisani su jezikom briselskih birokrata, a počinju "odlučnom osudom" postupanja u Lici.

"Prevest ću to s 'plenkovićevskog briselskog jezika' - to znači 'boli nas briga'", rekao je Raspudić.

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Teme
dalija orešković gospić hdz ilegalni otpad opasni otpad

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