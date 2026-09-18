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Na Facebooku veličao Ratka Mladića, policija ga uhitila i dovela pred sud

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N1 Info
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18. ruj. 2026. 16:27
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je na društvenoj mreži objavio videosnimku i pjesmu kojima se veliča Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za ratne zločine.

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Riječ je o muškarcu koji ima odobren privremeni boravak na području Čazme. Prema rezultatima policijskog istraživanja, početkom rujna na svom je profilu na društvenoj mreži javno objavio videospot i pjesmu kojima se veliča osoba pravomoćno osuđena za ratne zločine.

Regionalni portal Bjelovar.live navodi da je riječ o Ratku Mladiću, nekadašnjem zapovjedniku Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, kojeg je Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove pravomoćno osudio na doživotni zatvor.

Građani prijavili objavu policiji

Objavljivanjem sadržaja na društvenoj mreži 45-godišnjak ga je učinio dostupnim većem broju ljudi.

Policiju su o objavi obavijestili građani, koji su naveli da je sadržaj kod njih izazvao uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je 45-godišnjaka uhitila zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policijski službenici u četvrtak, 17. rujna, doveli su ga pred nadležni Općinski sud u Bjelovaru.

Nakon saslušanja sud mu je odredio jamčevinu, nakon čega je pušten na slobodu.

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