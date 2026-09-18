"PRESUDNA ULOGA..."
Medved: Bez HVO-a ne bi bilo današnje BiH
Potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved rekao je u Posušju prigodom dodjele zahvalnica 31 postrojbi da je Hrvatsko vijeće obrane imalo presudnu ulogu opstanku Hrvata i BiH, te da je HVO dao važan doprinos u operacijama hrvatskih snaga za oslobađanje Hrvatske.
Oglas
Zahvalnice su dodijeljene za 29 domobranskih pukovnija i dvije bojne HVO-a za vrijeme obilježavanja 32. obljetnice Udruge dragovoljaca i veterana HVO-a Herceg-Bosne.
Dodijeljene su kao zahvala za sudjelovanje u sastavu hrvatskih snaga u operacijama koje su bile i od vitalnog značaja za teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te opstojnosti Hrvata i Bosne i Hercegovine.
„Da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, ne bi bilo današnje Bosne i Hercegovine ovakve kako ona danas egzistira. I to je činjenica“, rekao je Medved na svečanosti.
Istaknuo je kako je obilježavanje obljetnice prilika govoriti i o pravu hrvatskog naroda na jednakopravnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini.
Pritom je dodao da njihova jednakopravnost mora biti temeljno pravo i ocijenio da „nema stabilne i pravedne Bosne i Hercegovine bez pune ustavne i stvarne ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini“.
Osvrnuo se i na raspravu koja će se idućeg tjedna voditi u Hrvatskom saboru o izmjenama i dopunama dvaju zakona koji se odnose na mirovinska prava hrvatskih branitelja.
Kazao je da su izmjene usmjerene na povećanje iznosa mirovina te da će obuhvatiti više od 200 tisuća hrvatskih branitelja.
Budući da su pripadnici i stradalnici HVO-a korisnici mirovinskih prava, izmjene će se odnositi i na njih, dodao je.
Pozvao je branitelje da i dalje čuvaju zajedništvo, istaknuvši da je ono „naša najveća snaga“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas