HDZ-ovac odgovorio SDP-u: Populizmom pokušavaju dobiti političke bodove

SDP se, podsjetio je, na sličan način ponašao i pri donošenju zakona o LNG-u, kad su podnijeli oko 300 amandmana koji nisu imali nikakve osnove. Da tad nismo donijeli taj zakon, Hrvatska bi bila u jako teškoj gospodarskoj situaciji, podsjetio je Klarić, navodeći da je SDP sada podnio 250 identičnih amandmana, a to je, dodao je, vrlo neozbiljno.