HDZ uvjetuje kvorum: Počinju pregovori o Vrhovnom sudu i ustavnim sucima

Da će se sjednica Odbora organizirati, potvrdio je Grmoja i u utorak novinarima, bez obzira na to što je HDZ najavio da neće doći ne postigne li se dogovor s lijevom oporbom. Svjestan je, kaže, da se do srijede ne može postići nikakav dogovor oko ustavnih sudaca. Premijera Plenkovića optužio je za "jeftine finte" i trgovačke interese, a lijevu je oporbu prozvao za "trgovanje".