hoće li pasti dogovor?

HDZ uvjetuje kvorum: Počinju pregovori o Vrhovnom sudu i ustavnim sucima

N1 info / Hina
21. sij. 2026. 07:03
Saborska TV / ilustracija

Hrvatski sabor danas sjednicu nastavlja po predloženom dnevnom redu, a za 11 sati najavljena je sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj bi se trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, no nije izgledno da će za to biti kvoruma.

Naime, HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je još u ponedjeljak da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda jer na taj Odbor neće doći HDZ-ovi članovi.

Da će danas ujutro početi pregovori sa SDP-ovim pregovaračkim timom o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda potvrdio je u utorak HDZ-ov predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica, a SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić, koji će voditi pregovarački tim lijeve opozicije na sastanku s HDZ-om, ponovio je da ne pristaju ni na kakvu trgovinu i da će na sastanku razgovarati isključivo o načinu i modalitetu izbora troje sudaca Ustavnog suda.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe 'mostovac' Nikola Grmoja prošlog je tjedna najavio da bi se na Odboru trebalo glasati o tri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda koje je taj Odbor saslušao još 1. prosinca 2025. - Aleksandri Maganić, Šimi Saviću te Mirti Matić, koja je i kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu funkciju.

Da će se sjednica Odbora organizirati, potvrdio je Grmoja i u utorak novinarima, bez obzira na to što je HDZ najavio da neće doći ne postigne li se dogovor s lijevom oporbom. Svjestan je, kaže, da se do srijede ne može postići nikakav dogovor oko ustavnih sudaca. Premijera Plenkovića optužio je za "jeftine finte" i trgovačke interese, a lijevu je oporbu prozvao za "trgovanje".

Teme
HDZ Oporba Pregovori Ustavni sud Vrhovni sud sdp

