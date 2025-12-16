Kazneno je prijavljen
Uhićeni zdravstveni djelatnik osječkog KBC-a udaljen s posla
Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) udaljilo je s posla zdravstvenog djelatnika kojeg je policija uhitila zbog sumnji u bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanja konzumiranja droge, izvijestilo je u utorak Ravnateljstvo KBC-a.
Oglas
Iz Ravnateljstva su priopćili da KBC-a Osijek surađuje sa svim nadležnim institucijama te da su, odmah po službenom saznanju, postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i donijeli odluku o udaljenju uhićenog radnika od obavljanja poslova.
Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja, poručuju iz Ravnateljstva.
Policija je prethodno izvijestila kako je, zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike po tijelu te im davao drogu na konzumaciju, uhitila 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka i privela ga pritvorskom nadzorniku.
Sumnja se da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao im drogu na konzumaciju.
Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.
Zdravstveni djelatnik je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Kazneno je prijavljen za povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
Ministarstvo zdravstva oštro osudilo kaznena djela zdravstvenog djelatnika
Ministarstvo zdravstva poručilo je kako ima nultu toleranciju prema nasilju i kriminalu, najoštrije osuđujući kaznena djela koja policija stavlja na teret zdravstvenom djelatniku osječkog KBC-a uhićenom zbog sumnje u bludne radnje nad maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge.
U Ministarstvu zdravstva zgroženi su i poručuju da je riječ o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke, ističući da je zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno nedopustiva.
Ministarstvo naglašava da ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela, uz očekivanje da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom.
Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva, poručuju u utorak u priopćenju.
Dodaju i da su u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor. Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere radi sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja povjerenja građana u zdravstveni sustav.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas