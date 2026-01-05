HNB: U optjecaju još oko 4,2 milijarde kuna

"Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23 i gotovo 50 posto, kao i očekivanjima HNB-a, budući da je Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu. Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno", kažu iz HNB-a.