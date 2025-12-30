FOTO / Gužva ispred HNB-a. Ljudi stoje u dugom redu

Danas je predzadnji dan zamjene kovanica kune za eure. Velike su gužve ispred zgrade Hrvatske narodne banke (HNB) u Jurišićevoj ulici.
Od 1. siječnja 2026. kovanice kune postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti ni u jednoj instituciji, prenosi Index.
"Većina kovanica će ostati nezamijenjena"
"Ukupno nam je još ostalo oko 74 milijuna komada novčanica i oko dvije milijarde komada kovanica. Neće se sve vratiti. Mi smo turistička zemlja, gdje je hrpa novca iznesena iz Hrvatske. Dio će iz sentimentalnih razloga ostati kod naših građana. Tako da će većina ostati nezamijenjena", poručio je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a.
"To je tako i u drugim zemljama, gdje imamo podatke da je prosjek vraćanja kovanica iznosio između 23 i 50 posto. Mi smo trenutno na 28 posto povrata komada kovanica, što vrijednosno iznosi 44 posto", dodao je.
"Ukupno je 4,2 milijarde kuna u optjecaju, od toga oko 3 milijarde u novčanicama i oko 1 milijarda u kovanicama", naglasio je.
Mogućnost slanja poštom
Čekanje u redu moguće je izbjeći slanjem kovanica i novčanica u HNB putem pošte. Nakon provjere autentičnosti, HNB će kune zamijeniti za gotov novac eura i vratiti pošiljatelju putem vrijednosne pošiljke.
Poštom se može poslati do 14.999,99 kuna, a pošiljke s iznosom od 15.000 kuna ili više HNB neće zamijeniti, već će ih zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja. Novčanice i kovanice nije potrebno razvrstavati po apoenima.
Adresa na koju se šalju kovanice i novčanice kune je:
Hrvatska narodna banka
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
"Sve ono što ćemo zaprimiti nakon Nove godine, a ima datum 31.12., mi ćemo obraditi", najavio je Mavriček. Novčanice će se moći zamijeniti i nakon Nove godine, 31. prosinca istječe samo rok za kovanice.
"Gužva je primjetna osobito u prosincu. Od 1.1. do 30.9. imali smo u prosjeku 137 transakcija dnevno. U listopadu je to naraslo na 157 transakcija dnevno. U studenom je bilo 179 transakcija dnevno, a sad u prosincu 249 transakcija dnevno. Jučer smo imali preko 500 transakcija", ustvrdio je Mavriček.
