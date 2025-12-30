FOTO / Gužva ispred HNB-a. Ljudi stoje u dugom redu

"Ukupno nam je još ostalo oko 74 milijuna komada novčanica i oko dvije milijarde komada kovanica. Neće se sve vratiti. Mi smo turistička zemlja, gdje je hrpa novca iznesena iz Hrvatske. Dio će iz sentimentalnih razloga ostati kod naših građana. Tako da će većina ostati nezamijenjena", poručio je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a.