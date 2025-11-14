HND: Prešućivanjem napada na ekipu N1, HTV se ponio neprofesionalno

"Kao kolege koji s napadnutim novinarima dijelimo teren i svakodnevne zadatke, izražavamo iskrenu podršku kolegama iz N1 Hrvatske i svim novinarima koji profesionalno, hrabro i odgovorno izvještavaju unatoč pritiscima i prijetnjama", naveli su te dodali da podržavaju stajalište središnjeg HND-a prema kojem je svaki napad na novinara - napad na demokraciju i pravo javnosti da zna.