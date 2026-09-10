SANACIJA
Holcim se odazvao pozivu za oporabu oko 300 tona otpada iz Gospića
Holcim Hrvatska sudjelovat će u oporabi dijela otpada iz Gospića, tako što će u redovnoj proizvodnji oporabiti oko 300 tona neopasnog otpada, uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija, priopćio je Holcim Hrvatska.
Oglas
U Holcimu će se otprilike 300 tona neopasnog otpada oporabiti u sklopu redovne proizvodnje cementa.
Holcim kaže da se materijal koji će preuzeti po svojim svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje rabi u svakodnevnoj proizvodnji cementa. Ističe da taj materijal ne predstavlja nikakvu opasnost za zaposlene i lokalnu zajednicu, a emisije plinova ostat će ispod graničnih vrijednosti.
"Naš doprinos odvija se isključivo u okviru postojećih dozvola, provjerenih analiza i strogo propisanih uvjeta. Za naše zaposlenike, njihove obitelji i lokalnu zajednicu ništa se ne mijenja, proces je isti kakav provodimo godinama, a emisije ostaju unutar zakonom propisanih graničnih vrijednosti i na kraju kvaliteta zraka već godinama prve kategorije", kaže se u priopćenju.
Dodaje se da se emisije iz proizvodnog procesa kontinuirano mjere o čemu se redovito izvještavaju nadležna tijela, a rezultati potvrđuju usklađenost sa zakonskim graničnim vrijednostima, dok preuzimanju svake pošiljke prethodi analiza i provjera sukladnosti materijala s uvjetima iz dozvole.
Nakon što je Tabak grupa povukla ponudu, Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama Holcim Hrvatska te Nexe, sa zadanim rokom njegova uklanjanja od 45 dana.
Odlukom Vlade, Holcim Hrvatska iz Koromačnog i Nexe određene su za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporaba i/ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću uskladišten u velikim vrećama.
S poslom moraju započeti bez odgode, a otpad zbrinuti u roku 45 dana.
Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako ističu iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas