Plenković predstavio novo rješenje za uklanjanje otpada: "Izabrali smo dvije domaće firme"

"Nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz neopasnog otpada iz Gospića, koji je u vrećama, Vlada je vidjevši da procedura donijela odluku da se taj postupak poništi. Munjevito smo reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo ovih dana obavili razgovore, biti oni koji će provesti taj postupak i to u vrijednosti najviše do 357.500 eura, koliko je i bila ponuda tvrtke koja je na kraju odustala od posla"; rekao je.