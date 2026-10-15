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Oštra reakcija

HDZ-ov ministar odgovorio Vučiću: "Idi bre pa se leči!"

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N1 Info
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15. lis. 2026. 09:56
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15.09.2026., Zagreb - Nakon ljetne stanke, Sabor je aktualnim prijepodnevnom poceo 12. sjednicu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković oštro je reagirao na izjavu Aleksandra Vučića, koji je optužio Hrvatsku za miješanje u parlamentarne izbore u Srbiji.

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Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je u četvrtak agencija Tanjug.

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Ubrzo mu je stigao odgovor od ministra mora, prometa i infrastukture Olega Butkovića:

"Idi bre pa se leči!", napisao je.

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aleksandar vučić oleg butković
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