Oštra reakcija
HDZ-ov ministar odgovorio Vučiću: "Idi bre pa se leči!"
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković oštro je reagirao na izjavu Aleksandra Vučića, koji je optužio Hrvatsku za miješanje u parlamentarne izbore u Srbiji.
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Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je u četvrtak agencija Tanjug.
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Ubrzo mu je stigao odgovor od ministra mora, prometa i infrastukture Olega Butkovića:
"Idi bre pa se leči!", napisao je.
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