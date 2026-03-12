Oglas

ISTRAGA U TIJEKU

Hrstić: Nema informacija o propustima u liječenju osumnjičenog za ubojstva

author
Hina
|
12. ožu. 2026. 11:18
10.03.2026., Irena Hrstic. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva ne raspolaže informacijama da je bilo ikakvih propusta u liječenju 47-godišnjaka s duševnim smetnjama, osumnjičenog za dvostruko ubojstvo na području Gospića, izjavila je u četvrtak ministrica Irena Hrstić dodavši da je istraga još u tijeku.

Oglas

"Ministarstvo zdravstva u ovom trenutku nije informirano o potencijalnim propustima u radu zdravstvenih ustanova", odgovorila je Hrstić upitana za moguće propuste u zdravstvenom sustavu vezano uz liječenje muškarca osumnjičenog za dvostruko ubojstvo 10. ožujka.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je proteklih dana da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je i ranije bila poznata policiji, a dio medija objavio je da je bolovao od bipolarnog afektivnog poremećaja i da se liječio u Klinici za psihijatriju Vrapče. 

"Kako je rečeno do sada u medijskom prostoru, cijeli je slučaj na nadležnim tijelima, u istragama tako da što bude potrebno i neophodno ispred zdravstvenih ustanova, odnosno Ministarstva zdravstva, mi ćemo surađivati. Eventualno ako bude potrebno i za procjenu propusta u liječenju", izjavila je Irena Hrstić na predstavljanju pravilnika o specijalističkom usavršavanju.

Dodala je i kako takve aktivnosti, što se tiče Ministarstva zdravstva, trenutno nisu u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Irena Hrstić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ