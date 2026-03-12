Hrstić: Nema informacija o propustima u liječenju osumnjičenog za ubojstva

"Kako je rečeno do sada u medijskom prostoru, cijeli je slučaj na nadležnim tijelima, u istragama tako da što bude potrebno i neophodno ispred zdravstvenih ustanova, odnosno Ministarstva zdravstva, mi ćemo surađivati. Eventualno ako bude potrebno i za procjenu propusta u liječenju", izjavila je Irena Hrstić na predstavljanju pravilnika o specijalističkom usavršavanju.