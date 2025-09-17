"Hrvatska blokira 3,5 gigavata zelenih projekata. Izgubit će tri milijarde eura investicija!"

U pismu se podsjeća i na izjavu ministra gospodarstva iz ožujka, kada je najavio naknadu od 0 €/kW i fleksibilne ugovore za ulaganja u baterijska skladišta. ‘To obećanje još uvijek nije ispunjeno. Ako se ništa ne poduzme, 2,5 GW projekata bit će napušteno već idući tjedan’, naglašava se.