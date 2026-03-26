Europska Carinska uprava
Hrvatska izgubila borbu za EU agenciju. Miloš: "To nije pravedno"
Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bila je Jelena Miloš, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su o jučerašnjem odabiru Lillea kao grada domaćina za EU Carinske uprave. U istoj utrci bio je i Zagreb.
"Kada govorimo o dobivanju europske agencije u Zagrebu, naravno da su svi bili za to, neovisno o tome jesu li zastupnici oporbe ili pozicije. Naš zastupnik Gordan Bosanac napravio je baš sve u tom smislu i uspio je dobiti podršku naše grupacije europskih Zelenih, koji su stavili Zagreb u uži krug. To je napravio i EPP, međutim druge grupe nisu Zagreb stavile u uži izbor, kao ni Vijeće", kaže Jelena Miloš, komentirajući činjenicu da je Zagreb jučer izgubio u utrci za domaćinstvom sjedišta EU Carinske uprave.
Domaćinstvo je u konačnici otišlo u francuski Lille.
"Mislim da je presudio politički utjecaj. Naravno, postoje objektivni kriteriji, ali velike zemlje su odradile svoj utjecaj. Ne smatram da je to pravedno prema novim državama članicama, to uistinu nije pravedno prema Hrvatskoj, koja je do danas, nakon 13 godina članstva u Uniji, jedina zemlja koja još uvijek nema europsku agenciju. Mislim da je to nepravda iza koje stoji politički razlog", dodaje Miloš.
Međutim, zastupnica Možemo ne smatra da krivce treba tražiti u našem dvorištu.
"Taj proces se događa s jedne strane u Europskom parlamentu, s druge strane u Vijeću. Izvršna vlast je kroz Vijeće trebala odraditi neki posao. Mi smo koordinirali svoju grupu, pokušali smo napraviti sve što možemo da Zeleni stave Zagreb u uži izbor. Tu je zastupnik Bosanac napravio uistinu sjajan posao", kaže.
"Naravno da možemo govoriti o tome tko to nije uspio. Ali mislim da se krivci ne bi trebali tražiti unutra nego su tu najveći politički utjecaj odradile velike zemlje. Nije stvar u tome da netko nije htio ili odradio posao", dodala je Miloš.
Osvrnula se i na činjenicu da se velika većina sjedišta europskih agencija i dalje nalazi u staroj jezgri Europske unije, državama poput Francuske, Italije, Španjolske, ili Belgije.
"Mislim da ovo nije dobra poruka. To još jednom podcrtava činjenicu da se krivca ne treba tražiti unutar Hrvatske nego da postoji širi problem jedne nepoštene i nedovoljno balansirane raspodjele resursa. Kao što ste rekli, europske agencije su najvećim dijelom u starim državama članicama. Mislim da bi ubuduće geografski kriterij trebao biti više uvažen. Ispada da smo svi ravnopravne članice jedne zajednice, ali da neki ostvaruju veće prednosti", kaže Jelena Miloš.
