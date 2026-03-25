Lille pobijedio u utrci za sjedište Carinskog tijela EU-a

author
N1 Info
|
25. ožu. 2026. 14:38
Francuski grad pobijedio je Rim u završnom krugu, nakon natjecanja u kojem je sudjelovalo devet kandidata za sjedište EU Carinske uprave.

Lille je u srijedu pobijedio osam drugih europskih gradova u glasovanju za domaćinstvo Carinskog tijela EU-a.

Taj grad na sjeveru Francuske pobijedio je Rim u trećem krugu napetog završnog glasovanja u sjedištu Europskog vijeća u Bruxellesu, piše Politico.

Vlade država članica EU-a i zastupnici ranije su odvojeno podržali dva kandidatska grada, čime je otvoren put za konačni obračun. U zajedničkom glasovanju Lille je osvojio 36 glasova, a Rim 18, potvrdilo je ciparsko predsjedništvo Vijeća.

Ostali kandidati - Bukurešt, Liège, Málaga, Porto, Haag, Varšava i Zagreb - ostali su bez uspjeha.

S oko 250 dobro plaćenih službenika EU-a, EUCA će koordinirati nadzor uvoza svega, od sumnjivih plastičnih igračaka do neusklađene kozmetike i ilegalnih droga.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
