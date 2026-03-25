Lille pobijedio u utrci za sjedište Carinskog tijela EU-a

Francuski grad pobijedio je Rim u završnom krugu, nakon natjecanja u kojem je sudjelovalo devet kandidata za sjedište EU Carinske uprave.
Lille je u srijedu pobijedio osam drugih europskih gradova u glasovanju za domaćinstvo Carinskog tijela EU-a.
Taj grad na sjeveru Francuske pobijedio je Rim u trećem krugu napetog završnog glasovanja u sjedištu Europskog vijeća u Bruxellesu, piše Politico.
Vlade država članica EU-a i zastupnici ranije su odvojeno podržali dva kandidatska grada, čime je otvoren put za konačni obračun. U zajedničkom glasovanju Lille je osvojio 36 glasova, a Rim 18, potvrdilo je ciparsko predsjedništvo Vijeća.
Ostali kandidati - Bukurešt, Liège, Málaga, Porto, Haag, Varšava i Zagreb - ostali su bez uspjeha.
S oko 250 dobro plaćenih službenika EU-a, EUCA će koordinirati nadzor uvoza svega, od sumnjivih plastičnih igračaka do neusklađene kozmetike i ilegalnih droga.
