Oglas

EUCA

Dva grada bore se za sjedište Carinskog tijela EU-a, Zagreb ispao iz utrke

author
Hina
|
25. ožu. 2026. 12:35
Panoramski pogled na dio Zagreba. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Zagreb nije dobio podršku za sjedište Carinskog tijela Europske unije (EUCA) koje će pripasti Lilleu ili Rimu, prenosi Politico u srijedu.

Oglas

Na sastanku u Bruxellesu, predstavnici nacionalnih vlada i Europskog parlamenta odvojeno su odabrali iste favorite - Lille i Rim i uskoro će se održati drugi krug izbora, objavio je Politico, pozivajući se na izvore. 

Za sjedište Carinske agencije Europske unije u utrci je bilo devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).

Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.

Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu. To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.

Teme
Europska carinska agencija Izbor grada domaćina Lille i Rim Sjedište EUCA Zagreb kandidat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ