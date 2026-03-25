Dva grada bore se za sjedište Carinskog tijela EU-a, Zagreb ispao iz utrke

Zagreb nije dobio podršku za sjedište Carinskog tijela Europske unije (EUCA) koje će pripasti Lilleu ili Rimu, prenosi Politico u srijedu.
Na sastanku u Bruxellesu, predstavnici nacionalnih vlada i Europskog parlamenta odvojeno su odabrali iste favorite - Lille i Rim i uskoro će se održati drugi krug izbora, objavio je Politico, pozivajući se na izvore.
Za sjedište Carinske agencije Europske unije u utrci je bilo devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).
Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.
Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu. To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.
