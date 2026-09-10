"političko ponižavanje ljudi"
BUZ: "Plenkoviću, nećete uspjeti 11. paketom pomoći sakriti Gospić!?"
Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika uputio je medijima priopćenje u kojem se osvrće na novi paket pomoći mjera Vlade.
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U nastavku ga prenosimo u cijelosti:
"Dok Vlada dijeli mrvice, građani pitaju tko će odgovarati za ono što se događa s hrvatskim tlom, vodom i zdravljem? 11. paket pomoći nije pomoć umirovljenicima, to je politička distrakcija od odgovornosti za ekološku katastrofu.
Današnja 201. sjednica Vlade i pompozno predstavljanje takozvanog 11. paketa pomoći građanima i gospodarstvu dolazi u vrlo specifičnom političkom trenutku, upravo kada javnost traži odgovore o Gospiću, ilegalnom odloženom otpadu i odgovornosti države. Ne tvrdimo da građanima pomoć nije potrebna, ali tvrdimo kako nije normalno da se politički marketing koristi kao zavjesa preko problema koji se više ne mogu sakriti.
Naravno da je svaka pomoć građanima dobrodošla, ali nazivati ozbiljnom pomoći ono što umirovljeniku donosi tek dvadesetak eura mjesečno predstavlja ruganje ljudima koji su desetljećima radili i uplaćivali u sustava. Kada bi Vlada doista željela pomoći umirovljenicima, onda im ne bi nudila jednokratne i parcijalne mjere, nego bi ispravila temeljnu nepravdu mirovinskog sustava. Od 1999. godine, od kada je na snazi sadašnji Zakon o mirovinskom osiguranju, plaće su rasle približno 31% više od mirovina.
Prevedeno na svima razumljiv jezik svakodnevnog života, to znači da je prosječnoj „radničkoj“ mirovini uskraćeno oko 200 eura mjesečno odnosno 2.400 eura godišnje. To je stvarna pomoć koju umirovljenici čekaju, no umjesto toga ljudima se nudi dvadesetak eura! To nije ozbiljna politika, to je političko ponižavanje ljudi koji su cijeli život radili.
Jednako neprihvatljivo je svođenje vrijednosti sudjelovanja u Domovinskom ratu na hladnu računicu dana i centi. Vlada danas predlaže povećanja braniteljskih mirovina, uključujući promjene kroz vrednovanje broja mjeseci provedenih u borbenom i neborbenom sektoru, ali zaboravlja kako Domovinski rat nije bio evidencija radnog vremena!
Takvo licitiranje posebna je uvreda za dragovoljce domovinskog, dakle ljude među kojima sam od kolovoza 1990. uzeo oružje, koji nisu čekali da vide kako će rat završiti, nego su prvi stali u obranu Hrvatske. Ovakvim prijedlozima kao da se branitelje pokušava prikazati plaćenicima!
A gdje su danas oni koji se predstavljaju kao predstavnici umirovljenika? Prečesto ih vidimo uz vlast kada treba podržati Vladin prijedlog, ali nikako kada treba stati uz one koje navodno predstavljaju. BUZ neće trgovati šutnjom niti nam pada na pamet šutjeti zbog funkcija, fotelja, privilegija ili političke blizine vlasti. Gospić se ne može zatrpati PR-om, baš kao što se mirovinska nepravda ne može zatrpati paketima pomoći, niti žrtva hrvatskih branitelja svesti na računovodstvenu stavku. Umirovljenici ne traže milostinju već ono što su svojim radom zaradili, dostojanstvenu mirovinu i državu koja će štititi njihovo zdravlje, njihovu imovinu i njihovu budućnost.
Makar ostali sami, BUZ neće iznevjeriti umirovljenike, branitelje ni Hrvatsku", stoji u priopćenju.
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