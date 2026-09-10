A gdje su danas oni koji se predstavljaju kao predstavnici umirovljenika? Prečesto ih vidimo uz vlast kada treba podržati Vladin prijedlog, ali nikako kada treba stati uz one koje navodno predstavljaju. BUZ neće trgovati šutnjom niti nam pada na pamet šutjeti zbog funkcija, fotelja, privilegija ili političke blizine vlasti. Gospić se ne može zatrpati PR-om, baš kao što se mirovinska nepravda ne može zatrpati paketima pomoći, niti žrtva hrvatskih branitelja svesti na računovodstvenu stavku. Umirovljenici ne traže milostinju već ono što su svojim radom zaradili, dostojanstvenu mirovinu i državu koja će štititi njihovo zdravlje, njihovu imovinu i njihovu budućnost.